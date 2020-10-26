Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 октября 2020 года: 114 ярославцев заболели COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10825 (+114)
Всего выздоровлений: 9685 (+4)
Умер: 58 человек (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области очередное большое прибавление COVID-инфицированных: за сутки их стало больше на 114 человек. Статистика выздоровлений совсем печально: лишь четверо вылечившихся за день. Сегодня обошлось без жертв болезни.
Госпитализировано 1495 пациентов: 456 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1039 – с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3534 человека.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 5129;
Рыбинск – 1700;
Ростовский МР - 686;
г.о. Переславль-Залесский - 561;
Тутаевский МР - 468;
Ярославский МР - 398;
Гаврилов-Ямский МР – 308;
Рыбинский МР - 253;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 224;
Пошехонский МР - 173;
Некрасовский МР -169;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 101;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 98;
Брейтовский МР - 76;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 24.