Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 26 октября 2020 года: 114 ярославцев заболели COVID-19

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10825 (+114)

Всего выздоровлений: 9685 (+4)

Умер: 58 человек (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области очередное большое прибавление COVID-инфицированных: за сутки их стало больше на 114 человек. Статистика выздоровлений совсем печально: лишь четверо вылечившихся за день. Сегодня обошлось без жертв болезни.

Госпитализировано 1495 пациентов: 456 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 1039 – с типичной клиникой болезни. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3534 человека.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 5129;

Рыбинск – 1700;

Ростовский МР - 686;

г.о. Переславль-Залесский - 561;

Тутаевский МР - 468;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР – 308;

Рыбинский МР - 253;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 224;

Пошехонский МР - 173;

Некрасовский МР -169;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 101;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 98;

Брейтовский МР - 76;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 24.