«Молодые соотечественники» - рукопожатие через океаны

Запуск автоматизированной системы «Молодые соотечественники». ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

Создание и запуск платформы - это труд команды единомышленников. Оператором проекта, получившим грант «Росмолодежи» стала Академия МУБиНТ, один из старейших негосударственных вузов России и признанный лидер в области развития и внедрения в практику современных электронных ресурсов и технологий. Партнером выступила компания «Лабмедиа», имеющая богатейший опыт реализации продуктов в области электронного обучения.

Именно соединение их разнообразного профессионального опыта и дало необходимый эффект. Уже первые недели работы системы показали ее популярность и востребованность. Достаточно взглянуть на первые отзывы и комментарии о ней. Что же такого «придумали» компании – разработчики?

Как видно из названия, она адресована в первую очередь молодым россиянам, проживающим за рубежом. Ее структуру и назначение сложно описать в двух словах: это не цифровая библиотека или онлайн-справочник, хотя в ней можно найти много нужно и полезной информации. Это не учебник, хотя уже сейчас в ней предлагается набор учебных программ. Это не просто средство массовой информации, хотя в ней есть и новостная страница, это скорее Дом культуры или клуб по интересам - социальная сеть, в которой можно с пользой и разнообразно проводить время. Заводить друзей, общаться, обмениваться опытом, приобрести полезные знания и знакомства. И хотя в зависимости от возраста и жизненного опыта, ее участники имеют разные статусы: от наблюдателя до активного пользователя и наставника, это не деление на учителей и учеников. Это скорее помощь в решении общей задачи: как сохранить свои связи с Россией, стать лидером, как быть успешным и полезным своей стране.

ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

Нельзя не отметить, что столь широкий спектр тем и направлений работы, потребовал большого труда и новых подходов в подаче материала и его структуре.

Указанная система включает в себя не только ставшие привычными новостные разделы, справочники и мессенджер. Это еще и широкий выбор учебных программ, которые постоянно пополняются, а также уникальная игровая платформа «Состязание талантов» (ориг. “Box Battle”), разработанная компанией «Лабмедиа» и позволяющая не просто проверить свои умения и знания, но и объединяющая пользователей системы в один дружный коллектив. Почему именно игра дает такую возможность? Молодым людям свойственно стремление к самоактуализации и самопрезентации. Наиболее эффективно эту задачу решают соревнования и игры. Тем более, что для них они естественны и интуитивно понятны. Игра уникальна тем, что не только развлекает, но и учит. Она формирует и личные качества, и умения работать в команде. Игра, заряжая позитивной энергией, вырабатывает инициативу и самостоятельность, хранит и развивает огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей человеческих проявлений.

Именно это во всей полноте и реализовано в оригинальной платформе Box Battle компании «Лабмедиа». Эта платформа уже была испытана на крупных образовательных молодежных проектах и теперь она успешно используется в АИС «Молодые соотечественники».

Она в первую очередь ориентирована на мобильные устройства с их механикой и сценариями работы и позволяет вовлечь неограниченное число участников (студентов, школьников) в виртуальное обучение, путешествие и соревнование по выбранной тематике и объединить таким образом наших соотечественников из разных стран.

Ее функционал и содержимое может оперативно дополняться и видоизменяться, исходя и из поставленных задач и ожиданий пользователей.

ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

Так, например, уже сейчас на базе АИС «Молодые соотечественники» в дополнение к действующим реализуется новый, уникальный авторский курс «Речевой интеллект в действии». С одной стороны, он посвящен русской речи, взятой в ее динамическом аспекте, в развитии, с точки зрения ее использования для нужд каждодневной личной и профессиональной коммуникации. А с другой, он должен помочь носителям русского языка и тем, для кого этот язык неродной или даже иностранный, перевести неосознаваемые, привычные, речевые навыки на уровень осознанного владения и развития. Его автор - доктор филологических наук, профессор Академии МУБиНТ Валентин Степанов. Учебный курс «Речевой интеллект в действии» - это не только рассказ о двух важнейших познавательных функциях человека (речи и мышлении) но это и сама речь, и само мышление, которые, благодаря системе «Состязания талантов», «включаются» при изучении этого курса - «включаются» и укрепляются.

ФОТО: Медиаслужба Международного молодежного форума Евразия Global

Опыт создания АИС и ее содержательная сторона стала в рамках Оренбургского форума и темой работы отдельной секции. Она вызвала большой интерес среди участников, что еще раз доказывает – будущее массовых коммуникаций именно за такого рода «интернет - площадками», за распределенными в пространстве «клубами по интересам», где молодые люди встречаются заводят знакомства, соревнуются, играют, обмениваются знаниями и опытом, помогают друг другу совершенствуются, живут! Это важно и полезно для каждого молодого человека. Не менее актуально это и для тех, кто родился или живет вдали от Родины, но хочет быть ей нужным и полезным. Это легко проверить и возможно добиться. Заходите на платформу АИС «Молодые соотечественники» и – в добрый путь!

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