Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 октября 2020 года: умер 56-летний мужчина

Заболели 118 человек, выздоровели - 34. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10711 (+118)
Всего выздоровлений: 9681 (+34)
Умер: 58 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще одной жертвой COVID-19 стал 56-летний мужчина.
За минувшие сутки коронавирус выявили у 118 человек, при этом выздоровели и выписались 34 жителя региона.
На данный момент госпитализированы 1460 пациентов. 446 из них с подтвержденным COVID-19, 1014 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3489 человек.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону такова:
Ярославль - 5105;
Рыбинск - 1688;
Ростовский МР - 666;
г. о. Переславль-Залесский - 554;
Тутаевский МР - 451;
Ярославский МР - 398;
Гаврилов-Ямский МР - 308;
Рыбинский МР - 249;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 221;
Пошехонский МР - 173;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 101;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 90;
Брейтовский МР - 73;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР - 24.