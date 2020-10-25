Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 25 октября 2020 года: умер 56-летний мужчина

Заболели 118 человек, выздоровели - 34. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10711 (+118)

Всего выздоровлений: 9681 (+34)

Умер: 58 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще одной жертвой COVID-19 стал 56-летний мужчина.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 118 человек, при этом выздоровели и выписались 34 жителя региона.

На данный момент госпитализированы 1460 пациентов. 446 из них с подтвержденным COVID-19, 1014 с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заболевшими находятся 3489 человек.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону такова:

Ярославль - 5105;

Рыбинск - 1688;

Ростовский МР - 666;

г. о. Переславль-Залесский - 554;

Тутаевский МР - 451;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР - 308;

Рыбинский МР - 249;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 221;

Пошехонский МР - 173;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 101;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 90;

Брейтовский МР - 73;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР - 24.