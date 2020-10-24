Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 октября 2020 года: жертвами COVID-19 стали еще два человека

Заболели 117 ярославцев, выздоровели - 112. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10593 (+117)

Всего выздоровлений: 9647 (+112)

Умер: 57 человек (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека - мужчины 85 и 57 лет.

За сутки COVID-19 диагностировали у 117 жителей региона, выздоровели и выписались 112 ярославцев.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 1400 пациентов: 466 из них с подтвержденным коронавирусом, 934 - с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 3415 человек.

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 5051;

Рыбинск - 1683;

Ростовский МР - 642;

г.о. Переславль-Залесский - 542;

Тутаевский МР - 442;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР - 307;

Рыбинский МР - 249;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 212;

Пошехонский МР - 173;

Некрасовский МР - 153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 101;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 86;

Брейтовский МР - 73;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР - 24.