Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 24 октября 2020 года: жертвами COVID-19 стали еще два человека

Заболели 117 ярославцев, выздоровели - 112. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10593 (+117)
Всего выздоровлений: 9647 (+112)
Умер: 57 человек (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека - мужчины 85 и 57 лет.
За сутки COVID-19 диагностировали у 117 жителей региона, выздоровели и выписались 112 ярославцев.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 1400 пациентов: 466 из них с подтвержденным коронавирусом, 934 - с типичной клиникой инфекции. На карантине после контакта с заразившимися остаются 3415 человек.
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 5051;
Рыбинск - 1683;
Ростовский МР - 642;
г.о. Переславль-Залесский - 542;
Тутаевский МР - 442;
Ярославский МР - 398;
Гаврилов-Ямский МР - 307;
Рыбинский МР - 249;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 212;
Пошехонский МР - 173;
Некрасовский МР - 153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 101;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 86;
Брейтовский МР - 73;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР - 24.