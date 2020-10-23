Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 октября 2020 года: 113 новых зараженных COVID-19

. Фото: Правительство Ярославской области

Всего заражений: 10476 (+113)

Всего выздоровлений: 9535 (+117)

Умер: 55 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области 117 человек вылечились от коронавируса. Но за сутки инфекцию подхватили 113 ярославцев. Смертей, к счастью, сегодня нет.

Госпитализирован 1361 пациент: у 457 больных COVID-19 подтвержден, у 904 имеются вес признаки коронавирусной инфекции. На карантине сейчас 3275 ярославцев.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4989;

Рыбинск – 1664;

Ростовский МР - 627;

г.о. Переславль-Залесский- 539;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 398;

Гаврилов-Ямский МР – 304;

Рыбинский МР - 247;

Борисоглебский МР - 197;

Угличский МР - 212;

Пошехонский МР - 173;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 100;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 86;

Брейтовский МР - 73;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР – 24.