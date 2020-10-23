Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 23 октября 2020 года: 113 новых зараженных COVID-19

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Фото: Правительство Ярославской области
Всего заражений: 10476 (+113)
Всего выздоровлений: 9535 (+117)
Умер: 55 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области 117 человек вылечились от коронавируса. Но за сутки инфекцию подхватили 113 ярославцев. Смертей, к счастью, сегодня нет.
Госпитализирован 1361 пациент: у 457 больных COVID-19 подтвержден, у 904 имеются вес признаки коронавирусной инфекции. На карантине сейчас 3275 ярославцев.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4989;
Рыбинск – 1664;
Ростовский МР - 627;
г.о. Переславль-Залесский- 539;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 398;
Гаврилов-Ямский МР – 304;
Рыбинский МР - 247;
Борисоглебский МР - 197;
Угличский МР - 212;
Пошехонский МР - 173;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 100;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 86;
Брейтовский МР - 73;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР – 24.