Директора ярославской строительной фирмы, присвоившей деньги 150 дольщиков, экстрадировали из Барселоны в Москву

Алексей Лагунин находился в розыске за мошенничество и неуплату налогов. Скриншот с видео МВД России

Сотрудники Интерпола МВД России доставили из Барселоны в Москву руководителя ярославской строительной фирмы Алексея Лагунина. Он находился в розыске по обвинению в мошенничестве и неисполнении обязанностей налогового агента.

- Возглавляемая Лагуниным компания присвоила деньги более 150 дольщиков, которые не получили обещанное жилье. Также он обвиняется в неуплате налогов на сумму более чем в 15 миллионов рублей, - пояснили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фирма, которую возглавлял экстрадированный ярославец, занималась строительством дома на улице Балтийской в Ярославле. Многоэтажку должны были сдать еще в 2014 году, но не сделали этого. Предприниматель подался в бега, Кировский суд областного центра заочно вынес решение об аресте Лагунина. За информация, которая помогла бы выйти на его след, МВД России назначило награду в 1 миллион рублей.

Свои квартиры не без помощи региональных властей обманутые дольщики получили только в 2017 году.

В 2018-м правоохранительные органы вышли на след предполагаемого преступника. Он скрывался в Испании, процессуальная процедура длилась 2,5 года и только сейчас бизнесмена удалось доставить в Россию.

Кроме него рейсом из Барселоны в Москву доставили омского предпринимателя Владимира Дрокина, которого разыскивали с 2011 года. По версии следствия, ему удалось обмануть дольщиков на 600 миллионов рублей. Помимо этого он является фигурантом еще трех головных дел в сфере экономики.