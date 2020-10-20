Пенсионерам Костромской области велели уйти на самоизоляцию

Волонтеры помогут пенсионерам во время режима самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для жителей Костромы, Мантурова, Галича, Волгореченска и Шарья старше 65 лет на две недели вводится режим обязательной самоизоляции. Он начинает действовать 23 октября и продлится до 6 ноября. Эту информацию озвучили сегодня, 20 октября, на заседании оперативного штаба.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александра Кокоулина, максимальные показатели заболеваемости на 10 тысяч населения выявляютс у людей старше 65 лет и в возрастной группе костромичей от 50 до 64 лет. Средний возраст смертности - 71 год.

Во время режима самоизоляции пожилые люди не должны покидать своих домов. Выходить можно только на работу, в ближайший магазин, аптеку и для того, чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных. Также можно выйти, если нужно посетить суд, нотариуса, адвоката, полицию. Кстати, работающие пенсионеры старше 65 лет на время самоизоляции могут оформить больничный лист.

Контролировать соблюдение режима будут специальные межведомственные группы, куда войдут представители УМВД, Рогвардии, МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления. С нарушителя сначала проведут профилактическую беседу и только потом, если она не поможет, оштрафуют.

Пожилые люди могут обратиться за помощью к волонтерам или социальным работникам. Телефон горячей линии 8-800-200-34-11, она откроется уже завтра. Волонтеру купят продукты, лекарства, товары первой необходимости.