Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 октября 2020 года: COVID-19 убил еще двух ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10155(+100)
Всего выздоровлений: 9218 (+99)
Умер: 54 человека (+2)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
В Ярославской области за сутки еще два человека стали жертвами коронавируса. Скончались 54-летний мужчина и 75-летняя женщина.
Заразились COVID-19 100 человек, выздоровели и выписались 99 ярославцев. Госпитализировано 1327 пациентов: 452 с подтвержденной инфекцией и 875 с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4824;
Рыбинск – 1613;
Ростовский МР - 599;
г.о. Переславль-Залесский- 530;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 387;
Гаврилов-Ямский МР – 299;
Рыбинский МР - 245;
Борисоглебский МР - 190;
Угличский МР - 201;
Пошехонский МР - 163;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 96;
Даниловский МР - 119;
Мышкинский МР - 71;
Брейтовский МР - 70;
Первомайский МР - 49;
Любимский МР - 24.