Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 20 октября 2020 года: COVID-19 убил еще двух ярославцев

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10155(+100)

Всего выздоровлений: 9218 (+99)

Умер: 54 человека (+2)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

В Ярославской области за сутки еще два человека стали жертвами коронавируса. Скончались 54-летний мужчина и 75-летняя женщина.

Заразились COVID-19 100 человек, выздоровели и выписались 99 ярославцев. Госпитализировано 1327 пациентов: 452 с подтвержденной инфекцией и 875 с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4824;

Рыбинск – 1613;

Ростовский МР - 599;

г.о. Переславль-Залесский- 530;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 387;

Гаврилов-Ямский МР – 299;

Рыбинский МР - 245;

Борисоглебский МР - 190;

Угличский МР - 201;

Пошехонский МР - 163;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 96;

Даниловский МР - 119;

Мышкинский МР - 71;

Брейтовский МР - 70;

Первомайский МР - 49;

Любимский МР - 24.