Как ярославцы смогут избежать жестких антивирусных мер

Александр Гулин: - В больницах региона сформирован двухнедельный запас жизненно важных лекарственных препаратов. Фото: Правительство Ярославской области

- Сейчас важно сохранить тот хрупкий баланс, которого нам вместе удалось достичь. Поэтому прошу вас проявить выдержку, сознательность и отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких максимально ответственно, - отметил глава региона на своей странице в соцсети.

Насколько сильно дисциплина и ответственность помогают в борьбе с опасным вирусом, какой отпечаток накладывает на ситуацию с COVID-19 сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ, что за схемы лечения коронавируса применяют медики, как областным департаментом здравоохранения и фармации при контроле правительства региона организована работа медучреждений по своевременному и качественному оказанию помощи населению в этой непростой ситуации, обеспечению его лекарственными препаратами и вакцинами - на эти и другие не менее актуальные вопросы «КП» - Ярославль» ответил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

Китайский феномен

- Анатолий Николаевич, в регионе увеличивается число пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Готовы ли больницы области к росту больных COVID-19? Сколько развернуто коек под пациентов с подобным диагнозом? Какую работу в данном направлении ведет региональное правительство - есть ли резерв для развертывания дополнительных коечных мощностей?

- Конечно, мы готовились к развитию этой ситуации. Уже весной и летом было понятно, что осенью будет подъем заболеваемости, и не только коронавирусной инфекцией. Поэтому мы держали в резерве койки, которые сейчас разворачиваем. На сегодня их у нас уже более 1800, свободно свыше 500. Мы готовы в случае необходимости развернуть до 3000 коек. Но будем надеяться, что резерв не потребуется. И для этого нам нужно работать вместе с жителями региона. Казалось бы, самое простое - соблюдать масочный режим, придерживаться эпидемиологически безопасной дистанции, мыть и дезинфицировать руки, эти меры дают значимый результат. Не зря сегодня мы говорим о китайском феномене: сейчас у них не более 30-50 выявлений за сутки. И этого удалось добиться благодаря общей ответственности и дисциплине.

Кадры есть, лекарства - тоже

Больницы региона,перепрофилироанные под пациентов с COVID-19, укомплектованы кадрами. Фото: Правительство Ярославской области

- Кого госпитализируют в первую очередь? Какова схема лечения больных с COVID-19 или все индивидуально?

- Под каждую форму течения заболевания - легкую, среднюю или тяжелую - разработаны определенные схемы лечения, которые применяются врачом с учетом индивидуальных особенностей пациентов. Схемы многокомпонентные: в них входят препараты, которые воздействуют на вирус, снижают симптоматику и устраняют последствия его влияния на организм человека. При бессимптомной форме заболевания человек просто самоизолируется. При легкой форме заболевания пациент лечится на дому. С ним постоянно находятся в контакте: посещают и связываются по телефону. Но еще раз повторю: подходы индивидуальные. Мы можем видеть легкую форму у пожилого человека, но при этом у него тяжелое сопутствующее заболевание, например онкология или сахарный диабет, в таком случае может быть принято решение о госпитализации. Компьютерная томография - одна из составляющих при принятии решения о госпитализации. Если врач видит большую степень поражения легких (более половины), то, естественно, принимается решение о госпитализации.

- Как много тяжелых случаев? Достаточно ли медицинские учреждения региона укомплектованы кадрами для работы с больными COVID-19?

- При средней и тяжелой форме больные с COVID-19 госпитализируются. Среди тех, кто сейчас в стационаре, с тяжелой формой заболевания менее 10 процентов. Средней степени тяжести - около 80 процентов. Состояние остальных удовлетворительное. Медицинские организации, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, укомплектованы кадрами. К борьбе с коронавирусом привлечено 1166 медицинских работников: 347 врачей, 568 средних медицинских работников и 251 сотрудник младшего медицинского персонала.

Имеется резерв медицинских работников: 274 врача, 444 средних медицинских работников и 77 сотрудников младшего медицинского персонала. При условии привлечения резерва укомплектованность кадрами составляет 100 процентов. Все медработники, которые оказывают помощь больным с COVID-19, прошли специальные курсы повышения квалификации по новой коронавирусной инфекции.

- Обеспечены ли больницы лекарствами, необходимыми для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией?

- Все необходимые препараты у нас имеются в двухнедельном запасе по каждой из разработанных схем лечения COVID-19. Мы ежедневно проводим мониторинг наличия лекарств в больницах. Запас средств индивидуальной защиты тоже на постоянном контроле. У нас создан неснижаемый месячный запас СИЗ. Больницы ежедневно проводят закупки, чтобы пополнять необходимый запас. Региональным департаментом здравоохранения и фармации проводится еженедельный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств в медицинских организациях региона.

Привился сам, привил близких

- Накладывает ли отпечаток на борьбу с коронавирусом сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ? Департаментом здравоохранения и фармации утвержден региональный план профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с ними, включающий в том числе вакцинацию населения. Как он реализуется в настоящее время?

- Очень важный вопрос. Приближается эпидемиологически значимый период по гриппу. И если мы получим ассоциированную инфекцию «грипп + COVID-19», то вероятность пессимистического прогноза увеличивается. Поэтому нам важно максимально отсечь гриппозную инфекцию. Мы уже получили более 400 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых и около 100 тысяч доз для детей и беременных женщин. Но наша задача - привить не менее 700 тысяч населения региона. Это будет хорошая иммунная прослойка, которая позволит прервать эпидемиологическую цепочку по гриппу и не дать ей превратиться в эпидемию. Нам это сейчас совершенно не нужно. Я сам привился от гриппа, привил своих близких, знакомых и всем неустанно говорю: прививайтесь от гриппа. Это ваша защита и безопасность.

- Как в целом обстоят дела с плановой медицинской помощью в регионе сегодня и процессом возвращения к привычному режиму работы больниц и поликлиник? Контролируют ли органы власти на местах при содействии департамента здравоохранения и фармации соблюдение медучреждениями санитарно-эпидемиологических норм, необходимых для профилактики распространения коронавирусной инфекции?

- Плановую помощь мы начали возобновлять с середины июня, потому что понимали, что нам нельзя упускать пациентов с различными патологиями. В короткие сроки мы развернули наши главные медицинские учреждения, где оказывается помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями глаз. В первую очередь это областная клиническая больница, больница имени Соловьева, Центральная городская больница.

Сейчас уже проводятся профилактические осмотры и диспансеризация населения. В плановом порядке начали вакцинацию. Восстановлена плановая амбулаторная помощь у врачей ряда специальностей через предварительную запись в электронном виде и по телефону, госпитализация детей и взрослых для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Активизирована выездная работа с использованием санитарного транспорта. В медицинских организациях муниципальных районов возобновлено оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме.

Рецепты на лекарственные препараты пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями выписываются на максимально длительные сроки. Предусмотрена возможность дистанционной выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом.

Все мероприятия в больницах проводятся с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима - это систематическое проведение профилактической и текущей дезинфекции, измерение температуры тела, обязательное соблюдение дистанции и масочного режима медицинским персоналом и пациентами.

- Впереди самые холодные месяцы в году. Как приход зимы скажется на вирусе? Есть ли какие-то прогнозы?

- Осенне-зимний период всегда характерен подъемом заболеваний. Это ОРВИ и грипп. Но мы делаем все необходимое, чтобы снизить возможные риски. Все термальные воздействия на вирус, конечно, негативны. Или это высокая температура, которая его убивает, или низкая. В какой-то степени температура нам может быть в помощь, но она не поможет, если мы сами не будем соблюдать меры профилактики.