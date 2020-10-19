В Костромской области – вспышка гриппа птиц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вспышка гриппа птиц зафиксирована в Буйском районе Костромской области, сообщает департамент ветеринарии Ярославского региона. 12 октября генетический материал вируса гриппа выявлен на местной птицефабрике.
- Источником вируса являются зараженные птицы, он выделяется в основном с пометом. Сам помет, загрязненные им корма, растения, инвентарь являются основными факторами распространения возбудителя болезни, - пояснили в ведомстве.
На предприятии постановлением губернатора Костромской области установлен карантин. На птицефабрике проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.
Чтобы исключить дальнейшее распространение гриппа птиц, всем костромичам, которые держат куриц, необходимо соблюдать следующие правила:
- не выпускать птиц гулять и исключить их контакт с дикими птицами;
- не подпускать к птице посторонних лиц, за исключением специалистов ветслужбы;
- предоставить специалистам ветслужбы птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, в том числе отбора проб и вакцинации;
- не покупать птицу, продукты птицеводства и корма в местах несанкционированной торговли.
Обо всех случаях падежа птицы и несанкционированной торговле сообщать в учреждения государственной ветеринарной службы.