В Костромской области – вспышка гриппа птиц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка гриппа птиц зафиксирована в Буйском районе Костромской области, сообщает департамент ветеринарии Ярославского региона. 12 октября генетический материал вируса гриппа выявлен на местной птицефабрике.

- Источником вируса являются зараженные птицы, он выделяется в основном с пометом. Сам помет, загрязненные им корма, растения, инвентарь являются основными факторами распространения возбудителя болезни, - пояснили в ведомстве.

На предприятии постановлением губернатора Костромской области установлен карантин. На птицефабрике проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.

Чтобы исключить дальнейшее распространение гриппа птиц, всем костромичам, которые держат куриц, необходимо соблюдать следующие правила:

- не выпускать птиц гулять и исключить их контакт с дикими птицами;

- не подпускать к птице посторонних лиц, за исключением специалистов ветслужбы;

- предоставить специалистам ветслужбы птицу для осмотра и проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, в том числе отбора проб и вакцинации;

- не покупать птицу, продукты птицеводства и корма в местах несанкционированной торговли.

Обо всех случаях падежа птицы и несанкционированной торговле сообщать в учреждения государственной ветеринарной службы.