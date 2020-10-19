Для клиентов ПАО «ТНС энерго Ярославль» - киловатты в подарок

Изображение: ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Акция будет проводиться в период с 1 по 31 декабря 2020 года. Подробности — в «Условиях проведения акции «Киловатты в подарок» от ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Любой клиент (физическое лицо) ПАО «ТНС энерго Ярославль» может стать участником акции, совершив два простых действия. Первое - оплатить счет за ноябрь 2020 г. в полном объеме, учитывая задолженность и пени (при наличии). Второе - своевременно передать показания прибора учета электроэнергии о текущем потреблении. При совершении этих действий клиент становится участником акции автоматически.

1 февраля 2021 года состоится определение 50 победителей из числа граждан-потребителей. Оно произойдет путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции. Суммы в размере стоимости 300 кВтч, которые определяются величиной тарифа, действующего в отношении лицевого счета клиента, будут автоматически начислены на лицевые счета победителей акции.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» обращает внимание клиентов, что осталось чуть более двух месяцев до нового года, у каждого потребителя компании есть возможность погасить имеющиеся долги за электроэнергию, войти в 2021 год без долгов и дополнительно выиграть призовые киловатты.

Подробности о проведении акции можно узнать на сайте компании https://yar.tns-e.ru/population/ , а также по телефонам Единого контактного центра:

- 8 (800) 775-44-76 - федеральный номер;

- 8 (4852) 280-363 - для жителей Ярославля;

- 8 (4855) 231-690 - для жителей Рыбинска.