Калининград украсят к Новому году за 7,6 миллиона рублей. Сколько готов потратить Ярославль?

Украсить Ярославль к Новому году планируют до 9 декабря Фото: Полина Вачнадзе

Мэрия Ярославля ищет подрядчика, который оформит город к Новому году. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Как сказано в документе, до 9 декабря исполнитель должен будет установить и украсить искусственную 16-метровую ель на Советской площади и 10-метровую на площади Юности. Подрядчик оформит еще и 12-метровую ель, где она появится и кто ее установит, в заявке не уточняется. Также победитель аукциона смонтирует надпись «С Новым годом» и две 2-метровые снежинки на Богоявленской площади, композицию «Ель с медведями» на Октябрьской площади, светодиодный шар в Демидовском сквере. Кроме того, на улицах города появятся и другие световые фигуры, например, такие как карета с лошадьми, камин, снеговики-музыканты и упряжка Деда Мороза. Места их установки мэрия определит позже.

В список объектов для монтажа также вошли еще две елки высотой 5,5 и 4 метра, 37 светодиодных консолей «Яйца Фаберже», светодиодный фонтан, конструкция «Арка-фотозона», электрогирлянды на деревья, 18 информационных стендов и столько же плакатов из самоклеящейся пленки.

Стоимость работ мэрия города оценила в 772 тысячи рублей. Заявки на участие в торгах принимались до сегодняшнего дня. Победителя определят уже в среду, 21 октября. Кстати, о демонтаже конструкций после праздников в заявке ничего не сказано. Не исключено, что для этих целей ярославские власти объявят еще один аукцион.

Стоит отметить, что, по сравнению с другими городами, Ярославль довольно скромен в своих новогодних затратах. Так, власти Калининграда готовы выделить 7,65 миллиона рублей на установку трех елей высотой 30,5, 18 и 10 метров, а также монтаж световых фигур и гирлянд, которые появятся в разных районах города. В эту сумму вошел и демонтаж конструкций. Еще один миллион потратят на новогодний фейерверк. В Норильске ледовые композиции изготовят за 7,2 миллиона рублей. Подмосковный Долгопрудный украсят за 2,6 миллиона, Зеленоград - почти за три. А вот в городе Родники Ивановской области, население которого по официальным данным составляет около 24 тысяч человек, на покупку одной искусственной ели готовы потратить миллион рублей.