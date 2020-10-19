Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 октября 2020 года: больше 10 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 10055 (+104)
Всего выздоровлений: 9119 (+10)
Умер: 52 человека
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Второй день подряд в Ярославской области суточное количество новых заболевших коронавирусом выше 100 человек. По данным на 19 октября, COVID-19 подхватили еще 104 ярославца. С начала пандемии заболевших больше 10 тысяч.
Вылечились за сутки всего 10 человек.
Госпитализировано 1264 пациента: 420 с подтвержденным COVID-19 и 844 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4783;
Рыбинск – 1593;
Ростовский МР - 599;
г.о. Переславль-Залесский - 527;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 384;
Гаврилов-Ямский МР – 297;
Рыбинский МР - 243;
Угличский МР - 194;
Борисоглебский МР - 190;
Пошехонский МР - 159;
Некрасовский МР -153;
Даниловский МР - 116;
Некоузский МР - 95;
Большесельский МР - 92;
Мышкинский МР - 69;
Брейтовский МР - 64;
Первомайский МР - 44;
Любимский МР – 23.