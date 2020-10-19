Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 19 октября 2020 года: больше 10 тысяч заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 10055 (+104)

Всего выздоровлений: 9119 (+10)

Умер: 52 человека

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Второй день подряд в Ярославской области суточное количество новых заболевших коронавирусом выше 100 человек. По данным на 19 октября, COVID-19 подхватили еще 104 ярославца. С начала пандемии заболевших больше 10 тысяч.

Вылечились за сутки всего 10 человек.

Госпитализировано 1264 пациента: 420 с подтвержденным COVID-19 и 844 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4783;

Рыбинск – 1593;

Ростовский МР - 599;

г.о. Переславль-Залесский - 527;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 384;

Гаврилов-Ямский МР – 297;

Рыбинский МР - 243;

Угличский МР - 194;

Борисоглебский МР - 190;

Пошехонский МР - 159;

Некрасовский МР -153;

Даниловский МР - 116;

Некоузский МР - 95;

Большесельский МР - 92;

Мышкинский МР - 69;

Брейтовский МР - 64;

Первомайский МР - 44;

Любимский МР – 23.