Костромич заработал на незаконной продаже квартир 12 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело по мошенничеству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловский районный суд Костромы передано уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего местного жителя. По версии следствия, на незаконной продаже квартир мужчина заработал 12 миллионов рублей.

Как говорится в обвинительном заключении, костромич, являясь представителем фирмы-застройщика, но не обладая правом на продажу квартир, заключил с покупателем фиктивный договор участия в долевом строительстве. В результате покупатель, заплатив 2 миллиона рублей, остался и без денег, и без жилья.

На этом злоумышленник не остановился. От имени застройщика он подписал договор купли-продажи квартир с еще тремя костромичами, подделав при этом нотариальную доверенность. Деньги, которые заплатили покупатели, а это 10 миллионов рублей, "продавец" присвоил. Правда, в этом случае суд признал жителей Костромы добросовестными приобретателями квартир и они смогли оформить право собственности на жилье. Ущерб понесла компания-застройщик.

- В рамках расследования уголовного дела на имущество обвиняемого общей стоимостью более 12 миллионов рублей наложен арест, - сообщили в прокуратуре Костромской области.

В ближайшее время рассмотрение дела начнется в суде.