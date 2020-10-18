Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 октября 2020 года: заболели еще 107 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9951(+107)
Всего выздоровлений: 9109 (+9)
Умер: 52 человека (0)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим, проводятся проверки
За сутки еще 109 человек заболели коронавирусом в Ярославской области. Выздоровевших - всего 9. Госпитализировано на данный момент 1225 пациентов: 418 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 807 - с типичной клиникой COVID-19.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4763;
Рыбинск – 1584;
Ростовский МР - 586;
г. о. Переславль-Залесский - 503;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 384;
Гаврилов-Ямский МР – 297;
Рыбинский МР - 243;
Борисоглебский МР - 186;
Угличский МР - 185;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 90;
Даниловский МР - 112;
Мышкинский МР - 64;
Брейтовский МР - 60;
Первомайский МР - 44;
Любимский МР - 19.