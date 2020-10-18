Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 18 октября 2020 года: заболели еще 107 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9951(+107)

Всего выздоровлений: 9109 (+9)

Умер: 52 человека (0)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим, проводятся проверки

За сутки еще 109 человек заболели коронавирусом в Ярославской области. Выздоровевших - всего 9. Госпитализировано на данный момент 1225 пациентов: 418 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 807 - с типичной клиникой COVID-19.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4763;

Рыбинск – 1584;

Ростовский МР - 586;

г. о. Переславль-Залесский - 503;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 384;

Гаврилов-Ямский МР – 297;

Рыбинский МР - 243;

Борисоглебский МР - 186;

Угличский МР - 185;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 90;

Даниловский МР - 112;

Мышкинский МР - 64;

Брейтовский МР - 60;

Первомайский МР - 44;

Любимский МР - 19.