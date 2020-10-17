В Костромской области продлили коронавирусные ограничения. ФОТО: правительство Костромской области

В Костромской области по рекомендациям Роспотребнадзора продлили ряд коронавмрусных ограничений. Они коснулись развлекательных услуг в кафе и ресторанах, а также торговых центров.

По-прежнему запрещена работа ночных клубов и дискотек, с часа ночи до 6 утра должны быть закрыты рестораны - они могут работать только на вынос и на доставку.

- Решением штаба уточнен порядок работы детских игровых комнат, аттракционов и игровых аппаратов в помещениях, за исключением лабиринтов, игровых конструкторов и сухих бассейнов. Во избежание двоякого толкования приравнены друг другу понятия «игровая комната» и «игровая зона». Все посетители таких досуговых площадок должны проходить входной фильтр, потоки гостей должны быть разделены, - говорится на сайте правительства региона.

В торговых центрах посетители должны входить в одни двери, а выходить в другие, чтобы избежать дополнительных контактов. Сохраняются ограничения при использовании скамеек, зон отдыха и зон Wi-Fi.