В Ивановской области COVID-19 убил еще одного человека

Скончался 39-летний пациент из Иванова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивановской области от коронавируса умер еще один человек. Скончался 39-летний пациент из Иванова. Всего в регионе в начала пандемии от COVID-19 умерли 155 человек, во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

Сейчас в ивановских стационарах находятся 1412 человек, на койках с кислородом - 674 пациента, на аппаратах ИВЛ - 41. Свободными остаются 243 койки.

За сутки в Ивановской области поставлен 91 новый диагноз коронавирус: 61 человек был обследован с ОРВИ и пневмониями, 30 человек - по контакту с ранее заболевшими. За сутки выздоровели 68 ивановцев.