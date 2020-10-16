В Ивановской области ужесточается масочный режим

Больше 70% заражений COVID-19 произошли при бытовых контактах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ивановской области с 19 октября, понедельника, ужесточается масочный режим. По словам главы регионального Роспотребнадзора Павла Колесника, новые нормы ношения масок введены по нескольким причинам. В том числе, из-за ежедневного значительного прироста заболевших коронавирусом и приближающимся пиком сезонных простуд.

- Больше 70% заражений COVID-19 произошли при бытовых контактах, контактах на рабочих местах, в общественном транспорте. Очень важный момент: высокий процент среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – это бессимптомные носители. Поэтому использование маски является очень важным способом предотвращения распространения любой респираторной инфекции, - подчеркнул Павел Колесник.

С понедельника надевать маску придется:

- в общественных местах,

- на рабочем месте,

- на улице в местах скопления людей, где невозможно обеспечить социальную дистанцию,

- внутри всех зданий и сооружений, в том числе, в лифтах, офисах, подъездах, на лестничных площадках,

- на остановках общественного транспорта,

- на пешеходных переходах,

- в очередях.

Не обязательно использовать маску в точках общественного питания при приеме пищи, в спортивных учреждениях и фитнес-клубах во время тренировок, в классах во время занятий.