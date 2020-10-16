Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 октября 2020 года: скончались два человека

Заболели 104 человека, выздоровели - 78. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9745 (+104)
Всего выздоровлений: 9011 (+78)
Умер: 52 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека - 57-летний мужчина и 69-летняя женщина.
Количество заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться. За сутки инфекцию выявили у 104 жителей региона. Выписали при этом 78 ярославцев.
На данный момент госпитализированы 1125 пациентов. Из них 408 с подтвержденным коронавирусом, 717 с типичной клиникой заболевания. На карантине находятся 2567 человек.
Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день выглядит так:
Ярославль - 4686;
Рыбинск - 1550;
Ростовский МР - 566;
г.о. Переславль-Залесский - 473;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР - 292;
Рыбинский МР - 240;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 176;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 90;
Даниловский МР - 99;
Мышкинский МР - 58;
Брейтовский МР - 53;
Первомайский МР - 44;
Любимский МР - 19.