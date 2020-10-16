Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 октября 2020 года: скончались два человека

Заболели 104 человека, выздоровели - 78. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9745 (+104)

Всего выздоровлений: 9011 (+78)

Умер: 52 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавируса скончались еще два человека - 57-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Количество заболевших COVID-19 продолжает увеличиваться. За сутки инфекцию выявили у 104 жителей региона. Выписали при этом 78 ярославцев.

На данный момент госпитализированы 1125 пациентов. Из них 408 с подтвержденным коронавирусом, 717 с типичной клиникой заболевания. На карантине находятся 2567 человек.

Статистика распространения COVID-19 по региону на сегодняшний день выглядит так:

Ярославль - 4686;

Рыбинск - 1550;

Ростовский МР - 566;

г.о. Переславль-Залесский - 473;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР - 292;

Рыбинский МР - 240;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 176;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 90;

Даниловский МР - 99;

Мышкинский МР - 58;

Брейтовский МР - 53;

Первомайский МР - 44;

Любимский МР - 19.