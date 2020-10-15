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Переведут ли ивановских школьников на дистант

Рассказал руководитель регионального департамента образования
Полина Вачнадзе
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Вероятность того, что все ивановские школьники перейдут на дистанционное обучение не исключается

Вероятность того, что все ивановские школьники перейдут на дистанционное обучение не исключается

Фото: Мария ЛЕНЦ

На данный момент в Ивановской области на карантине по гриппу и ОРВИ находятся 28 классов в девяти школах. На изоляцию из-за коронавирусу ушли 19 классов в 14 образовательных учреждениях.

При этом, как отметил глава ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин, вспышки заболеваемости не регистрируется. Причина тому – вовремя принятые меры и разработанные регламенты.

Вероятность того, что все ивановские школьники перейдут на дистанционное обучение не исключается. Но вес будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области в целом и в школах – в частности. Если начнутся вспышки, дистанта вряд ли получится избежать.

За сутки в Ивановской области поставлено 88 новых диагнозов «коронавирус», выписан 51 человек. На данный момент от COVID-19 скончались 153 пациента. За минувший день печальная статистика пополнилась двумя случаями: умер 63-летний житель Гаврилова Посада и 66-летнйи житель Комсомольского района.

Образование: Особый случай

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