Переведут ли ивановских школьников на дистант

Вероятность того, что все ивановские школьники перейдут на дистанционное обучение не исключается Фото: Мария ЛЕНЦ

На данный момент в Ивановской области на карантине по гриппу и ОРВИ находятся 28 классов в девяти школах. На изоляцию из-за коронавирусу ушли 19 классов в 14 образовательных учреждениях.

При этом, как отметил глава ивановского департамента здравоохранения Артур Фокин, вспышки заболеваемости не регистрируется. Причина тому – вовремя принятые меры и разработанные регламенты.

Вероятность того, что все ивановские школьники перейдут на дистанционное обучение не исключается. Но вес будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области в целом и в школах – в частности. Если начнутся вспышки, дистанта вряд ли получится избежать.

За сутки в Ивановской области поставлено 88 новых диагнозов «коронавирус», выписан 51 человек. На данный момент от COVID-19 скончались 153 пациента. За минувший день печальная статистика пополнилась двумя случаями: умер 63-летний житель Гаврилова Посада и 66-летнйи житель Комсомольского района.