Костромские активисты требуют убрать разлившиеся нефтепродукты

Цистерну распилили, мазут вытек. ФОТО: ОНФ по Костромской области

Экологическая катастрофа местного масштаба произошла в Кузнецовском сельском поселении летом этого года. Как сообщается на сайте ОНФ Костромской области, ЧП случилось на территории бывшей военной части. После ухода ракетчиков там остались старые цистерны с мазутом, одну из них распилили на металл. В итоге все содержимое оказалось на земле.

Сейчас в Кузнецовском поселении проживает около 1600 человек. Рядом с местом разлива находятся две водозаборные станции. Попадание мазута в почву может сказаться на здоровье людей – он содержит канцерогены, вызывающие раковые заболевания, и мутагены, которые негативно влияют на наследственность.

- Сведения о том, что территория площадью около одного гектара загрязнена мазутом, вызывает тревогу. Нам кажется важным, чтобы меры по ликвидации последствий розлива были приняты как можно раньше. Не надо дожидаться поиска виновных и их наказания, - считает член регионального штаба ОНФ Андрей Жбанов.

Представители ОНФ уже написали обращения в управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру. Они требуют устранить последствия разлива нефтепродуктов и восстановить грунт.