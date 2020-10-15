Как лечиться тутаевцам, если районную больницу отдали под COVID-пациентов

Тутаевскую районную больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тутаевскую районную больницу перепрофилировали под пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Прием других пациентов в клинике приостановлен, из-за чего у тутаевцев, естественно, возник вопрос, где им получать медицинское обслуживание. Пояснил главный врач Андрей Яценко.

- Если возникает экстренная необходимость в помощи по гинекологическому направлению. Как она будет оказана?

- По гинекологическому профилю экстренная помощь будет оказываться на базе гинекологического отделения КБ №9, экстренная хирургическая – там же. Что касается перинатальной помощи, то время, которое тратит скорой на дорогу до перинатального центра составляет 20 -25 минут, что соответствует порядкам оказания медицинской помощи.

- И с экстренными случаями инфаркт-инсульт?

- Пациенты с инфарктами и инсультами, как направлялись ранее в сосудистый центр Областной больницы, так и дальше будут направляться в ЯОКБ.

- Сколько скорых в городе?

- В городе работает шесть бригад скорой помощи. Они так и будут работать. При необходимости будет задействована еще одна резервная бригада.

- Будет возврат стационарного отделения после завершения пандемии?

- Перепрофилирование больницы носит временный характер в связи с пандемией. После улучшения эпидемиологической ситуации плановая и экстренная помощь возобновится в Тутаевской ЦРБ.

- Каким образом будут работать лаборатория и рентген? Если вход центральный перекрыт, то все будут проходить через детскую поликлинику и далее - общим входом и лифтом? И пациентам с COVID-19 будут делать анализы и рентген в стационаре или водить в общий коридор?

- Лаборатория и рентген кабинеты отделены от стационара и по-прежнему будут функционировать на базе поликлиники. В лабораторию организован шлюз-вход и доступ туда пациентов запрещен. Забор анализов как производился в специальных кабинетах поликлиники, так и будут производиться дальше. Пациентам с коронавирусной инфекцией рентген, как и УЗИ, а так же доплер исследования будут проводиться в стационарных условиях передвижными аппаратами докторами, которые работают только в стационаре.