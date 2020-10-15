Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 октября 2020 года: еще 94 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9641 (+94)

Всего выздоровлений: 8933 (+92)

Умер: 50 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области число заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается: на сегодняшний день плюс 94 зараженных. Выписались с больничного 92 ярославца и это тот редкий случай, когда число заболевших и вылечившихся примерно равно.

В стационары госпитализировано 1064 пациента: 359 с подтвержденным COVID-19 и 705 – с типичной клиникой болезни. На карантине 2511 человек.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4639;

Рыбинск – 1526;

Ростовский МР - 548;

г.о. Переславль–Залесский - 467;

Тутаевский МР - 430;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР – 292;

Рыбинский МР - 240;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 176;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 92;

Некоузский МР - 90;

Даниловский МР - 91;

Мышкинский МР - 58;

Брейтовский МР - 52;

Первомайский МР - 44;

Любимский МР – 19.