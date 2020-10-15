Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 октября 2020 года: еще 94 заболевших

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9641 (+94)
Всего выздоровлений: 8933 (+92)
Умер: 50 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области число заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается: на сегодняшний день плюс 94 зараженных. Выписались с больничного 92 ярославца и это тот редкий случай, когда число заболевших и вылечившихся примерно равно.
В стационары госпитализировано 1064 пациента: 359 с подтвержденным COVID-19 и 705 – с типичной клиникой болезни. На карантине 2511 человек.
.
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4639;
Рыбинск – 1526;
Ростовский МР - 548;
г.о. Переславль–Залесский - 467;
Тутаевский МР - 430;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР – 292;
Рыбинский МР - 240;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 176;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 92;
Некоузский МР - 90;
Даниловский МР - 91;
Мышкинский МР - 58;
Брейтовский МР - 52;
Первомайский МР - 44;
Любимский МР – 19.