Ярославцам ответили на важные вопросы о COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что делать, если симптомы очень напоминают коронавирус, куда обращаться, если не дозвонился до регистратуры поликлиники, как действовать, если COVID-19 нашли у коллеги? На эти и другие вопросы, волнующие многих ярославцев, ответили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

- У человека все симптомы коронавиурса – сухой кашель, температура выше 38,5, тяжесть в груди, отдышка. Что он должен делать?

- Позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. Для всех температурящих пациентов существует приоритет вызова на дому.

- Куда обращаться, если не получается дозвониться до регистратуры?

- Можно позвонить заведующему, главной медсестре поликлиники. Если не получается, то существует горячая линия департамента здравоохранения, позвонив по которой можно оставить свое обращение. Принимается заявка на вызов врача на дом через родственников или знакомых пациента. Они могут обратиться в регистратуру очно и сделать такой вызов. Но в этом случае необходимо иметь на руках полис пациента.

- Если на работе у одного из сотрудников выявлен коронавирус, и он является контактным. Какой алгоритм действия у такого гражданина?

- Работодатель составляет списки всех контактных сотрудников и передает их в региональное Управление Роспотребнадзора. Там составляют предписание и отправляют информацию в поликлиники по месту прикрепления этих работников. Медицинский работник отбирает мазки на 8-10 день с момента последнего контакта с человеком, у кого была подтверждена коронавирусная инфекция. 14 дней человек находится на карантине по контакту и после получения отрицательного мазка исследования и отсутствия признаков заболевания, его выписывают.

- Результаты анализов порой задерживаются, больничный могут продлить более 14 дней, если нет результата мазка?

- Да, пациент находится на больничном листе не менее 14 дней и закрывают ему больничный только после получения отрицательного мазка на коронавирусную инфекцию.

- А если человек все же заболел?

- Если человек заболел, то ему назначается лечение. При легкой степени болезни рекомендованы три схемы лечения на основе противовирусных препаратов, при среднетяжелом течении – 4 схемы лечения на основе комбинации противовирусных препаратов и препаратов упреждающей противовоспалительной терапии, при тяжелом течении – 7 схем лечения с включением противовирусных препаратов и препаратов для купирования цитокинового шторма. Уже при выписке таким пациентам делают два мазка с интервалом не менее 1 день. И они должны быть отрицательными. В таком случае, пациент выписывается, больничный ему закрывается.

- Если на изоляции находится вся семья?

- На заболевшего пишется постановление Роспотребнадзора, в котором указывается, что необходимо наблюдение и за лицами, совместно проживающими с заболевшим. За контактными лицами может установиться наблюдение и это допустимо, не в первый день. Тем не менее, больничный лист выписывается задним числом, и чаще всего, с пациентом связываются дистанционно. Если у пациента появляются симптомы, то первичный осмотр обязателен. На 8-10 день берется мазок и после отрицательного результата анализа, пациент выходит с больничного.

- При каких условиях пациент госпитализируется?

- Показания к госпитализации определяет исключительно лечащий врач исходя из четких критериев, которые определены в методических рекомендациях. В Ярославле, если приезжает бригада скорой помощи, то врач скорой согласует госпитализацию со старшим врачом смены.

- А что касается КТ диагностики. Обязан ли доктор во всех случаях дать направление на КТ?

- Если заболевание протекает в легкой форме, то КТ диагностика не требуется. Принимает решение необходима она или нет только врач.

- Что касается детей, алгоритм тот же самый, что и у взрослых?

- Алгоритм тот же. Только у детей аудиоконтроль за состоянием осуществляется каждый день, а осмотр должен проводиться не реже 1 раза в пять дней.