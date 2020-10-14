Решал проблемы с помощью огня: в Костроме задержали серийного поджигателя

В Костроме по подозрению в поджоге ВАЗ-2114 задержан 28-летний мужчина Фото: УМВД по Костромской области

В Костроме по подозрению в поджоге ВАЗ-2114 задержан 28-летний мужчина. ЧП произошло на улице Сутырина, как показала пожарно-техническая экспертиза, возгорание началось от пластикового подкрылка заднего колеса.

Подозреваемого задержали в тот же день. Местный житель не стал отпираться и признался в содеянном. Причиной уничтожения машины стал невозвращенный ее хозяином долг.

- Мужчины вместе работали. Работодатель перечислил их зарплату водителю сгоревшего автомобиля, а он потратил чужие деньги и не спешил возвращать их, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Как оказалось, житель Костромы уже не в первый раз решает свои проблемы при помощи поджогов. Ранее он уже спалил две машины, которые принадлежали его недругам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». И костромич из кредитора сам превратился в должника.