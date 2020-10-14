В Иванове разыскивают вооруженного мужчину

ФОТО: УМВД по Ивановской области

Полиция Ивановской области разыскивает 30-летнего вооруженного мужчину. Сегодня, 14 октября, он вышел из своей квартира на улице Ростовской в Иванове, прихватив охотничий карабин «Сайга». Где сейчас находится ивановец, не известно. Однако, как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Ивановской области, ружье официально зарегистрировано за ивановцем и на данный момент никаких инцидентов с его участием ни в городе, ни в регионе не произошло.

Тем не менее, полиция просит всех, кто видел этого человека или располагает сведениями о его местонахождении, позвонить по телефону 02.

На вид ивановцу 30 лет, среднего роста, среднего телосложения. Одет в черную одежду, при себе имеет темный рюкзак.