Москва уходит на дистант. Как будут учиться ярославские школьники?

На карантине – два класса в двух школах Фото: Мария ЛЕНЦ

С 19 октября школьники 6-11 классов Москвы перейдут на дистанционное обучение, которое продлится минимум до 1 ноября. Ученики младших классов будут получать образование очно. Такие меры московские власти объяснили тем, что старшеклассники больше подвержены риску заразиться коронавирусом, кроме того, они легче переходят на удаленный режим работы, нежели младшие школьники.

Кроме того, уйдут на дистант педагоги старшего возраста и те, кто имеют хронические заболевания, а в некоторых классах введут новый формат преподавая – тьюторство. Для проведения уроков временно пригласят студентов и выпускников педвузов, а опытные учителя в качестве старших наставников будут контролировать образовательный процесс удаленно.

В Ярославской области к таким мерам пока прибегать не собираются. Как пояснили КП-Ярославль в региональном департаменте образования, школьники – и младшие, и старшие – продолжат обучение в очном режиме.

Сегодня, 14 октября, вернулись с дистанционки классы в Карабихской и Пошехонской школах. На карантине – два класса в двух школах. В 42-х классах восьми школ карантин по ОРВИ: заболели 234 ученика.