Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 октября 2020 года: госпитализированных больше тысячи

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9547 (+87)

Всего выздоровлений: 8841 (+69)

Умер: 50 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области число госпитализированных перешло за отметку в 1000 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в больницах находится 361 пациент, с типичной клиникой болезни – 650.

За сутки коронавирусом заразились еще 87 ярославцев, выписались с больничного 69 местных жителей.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4599;

Рыбинск – 1513;

Ростовский МР - 537;

Переславский городской округ - 458;

Тутаевский МР - 429;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР – 289;

Рыбинский МР - 238;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 175;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 91;

Некоузский МР - 89;

Даниловский МР - 82;

Мышкинский МР - 58;

Брейтовский МР - 51;

Первомайский МР - 43;

Любимский МР – 18.