Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 октября 2020 года: госпитализированных больше тысячи

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9547 (+87)
Всего выздоровлений: 8841 (+69)
Умер: 50 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области число госпитализированных перешло за отметку в 1000 человек. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в больницах находится 361 пациент, с типичной клиникой болезни – 650.
За сутки коронавирусом заразились еще 87 ярославцев, выписались с больничного 69 местных жителей.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4599;
Рыбинск – 1513;
Ростовский МР - 537;
Переславский городской округ - 458;
Тутаевский МР - 429;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР – 289;
Рыбинский МР - 238;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 175;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 91;
Некоузский МР - 89;
Даниловский МР - 82;
Мышкинский МР - 58;
Брейтовский МР - 51;
Первомайский МР - 43;
Любимский МР – 18.