Некоузский «Восход»

Некоузские животноводы делают ставку на собственных коров ярославской породы. Фото: Тамара Смирнова

Ежегодно во второе воскресенье октября в России празднуется День работников сельского хозяйства. А 15 октября в нашей стране и во всем мире отмечается Международный деньсельских женщин.

Накануне этих праздников мы отправились в Некоузcкий район в сельскохозяйственный производственный кооператив, которым руководит Галина Алексеевна Смирнова. И убедились: слова нашего великого земляка Н.А. Некрасова о том, что «Есть женщины в русских селеньях…» по-прежнему актуальны. А может быть, и больше, чем прежде!

Поэтому наша редакция решила открыть новую рубрику: «Женщины в наших селеньях».

Крестьянин любит ярославку

Если ехать от Некоуза, то на многие километры до СПК «Восход» нет уцелевших колхозов. А это предприятие выстояло и работает! Здесь улыбаются: если приехать к ним, то дальше дороги заканчиваются тупиками - можно лишь возвращаться назад. Так что нужно держаться на своей земле!

Сейчас у «Восхода» 720 голов скота, в том числе 380 коров. Бычков после рождения здесь выкармливают не более 20 дней (дольше - хозяйству невыгодно), а затем продают тем, кто специализируется на откорме.

«Восход» разводит как чистокровную ярославскую породу крупного рогатого скота, так и голштинизированную. Скрещивают коров и с быками мясных пород - такие телята идут на продажу. На ремонт собственного стада ежегодно оставляют примерно 120 телочек, а остальные тоже идут на продажу.

- Покупатели берут животных у нас хорошо, грех жаловаться. Скотина крепенькая, здоровая, - говорят в СПК «Восход».

Большинство покупателей - из Ульяновской области и с юга России, из Краснодарского и Ставропольского краев. В основном животных разбирают в крестьянские и личные подсобные хозяйства. В чем же секрет спроса?

- У нас очень жизнеспособные животные, - объясняет главный зоотехник Наталья Васильевна Миляева. - Они хорошо выдерживают дорогу и неплохо растут. И чаще покупатели просят именно ярославку, а не голштинизированных животных. Дело в том, что голштины дают большой привес после года жизни, а ярославка крупной не вырастает, но при хорошем уходе с нее уже к году можно получить 150-180 килограммов мяса. Для личного хозяйства это гораздо удобнее и выгоднее.

Свой скот в «Восходе» с улыбкой называют «доморощенным». И говорят, что делают ставку именно на него - племенная работа в хозяйстве ведется уже 40 лет, и свои животные лучше, здоровее и крепче покупных.

Председатель СПК "Восход" Галина Смирнова. Фото: Тамара Смирнова

Коллективное хозяйство

В производственном кооперативе работают четыре десятка человек. Коллектив этот - постоянный и очень стабильный. «На сезон» работников со стороны не привлекают - СПК «Восход» находится в настоящей глубинке, трудятся здесь только местные жители. Но справляются и в самый сложный сезон, когда заготавливаются корма, и круглый год - поскольку корова живое существо, уход за ней нужен «и в снег, и в зной, и в дождик проливной».

- Выделять кого-то я бы не стала. Мы - единый коллектив, и работаем все вместе, - говорит Галина Алексеевна Смирнова. - Очень важно, чтобы каждый правильно и вовремя делал свое дело, тогда хорошим будет и наш общий результат. Конечно, на конечном этапе стоят те, кто выдают «конечный продукт» - доярки и телятницы. Но они не смогли бы добиваться результата, если бы не труд их коллег: работников бухгалтерии, механизаторов и водителей, скотников.

Добавим, что специалистов-управленцев в СПК «Восход» всего три. Это председатель Галина Алексеевна Смирнова, всеми уважаемый инженер-управляющий Виталий Николаевич Прохоров, который отвечает за работу трактористов и техники, и главный зоотехник Наталья Васильевна Миляева, чья зона ответственности - животноводство.

- Все проблемы мы обсуждаем втроем, решения принимаем коллегиально. Связка у нас очень хорошая - есть и взаимопонимание, и ответственность, - рассказывает о том, как строится работа, Наталья Васильевна Миляева.

Работники хозяйства отмечают его плюсы: сейчас зарплата здесь приличная. Не хуже, чем у большинства уехавшей в большие города молодежи. Отношения в коллективе душевные. Наверное, потому, что в «Восходе» трудятся люди, которые привыкли и любят работать именно в коллективе. Многие местные жители, даже оставшись на селе, выбрали другой путь: жить личным хозяйством, зарабатывать на рыбе, «шабашках» и т.д.

Их здесь не корят - у каждого свой выбор. Но сами предпочитают держаться вместе, в колхозе.

Наследники Лидера

Когда-то в 1960-80-х годах здесь было очень большое хозяйство - по сути, четыре объединенных мини-колхоза. В каждом - ферма, телятник и своя тракторная бригада. И много людей.

Главный зоотехник Наталья Васильевна Миляева, говоря только о своей округе, части прежнего колхоза, вспоминает частушку из молодости:

Мы гуляем, много нас,

Девять деревень за нас:

Афонино, Васенино, Боброво и Еремино,

Середка, Марково, Глядки, Ивановское, Курьяки!

Тогда хозяйством руководил Юрий Иосифович Лидер - человек с «говорящей фамилией». Обрусевший немец, он приехал в Некоузский район с Кубани и сделал для развития хозяйства невероятно много, здесь о нем и сейчас говорят с невероятным уважением.

Фермы, телятники, дома для работников, вся инфраструктура, техника и оборудование, подготовленные кадры - это та заложенная Юрием Иосифовичем база, на которой и сейчас работает «Восход». Нынешний председатель хозяйства Галина Алексеевна Смирнова - ученица Лидера, проработавшая с ним много лет.

В годы перестройки (а уж если честно - развала сельского хозяйства) часть мини-колхозов стала нерентабельной, поэтому сейчас в «Восходе» - не четыре, а два отделения. Но их смогли сохранить и стараются развивать.

Так, в этом году удалось реализовать давнюю идею - за 3 миллиона рублей приобрели необходимую технику, оборудование, сформировали комплекс для заготовки кормов. В его состав входят косилка-плющилка, грабли-ворошилка, пресс-подборщик высокой плотности прессования, транспортировщик рулонов и скоростной упаковщик рулонов в полимерный рукав. Теперь в поле можно видеть конечный результат - длинную белую «колбасу» сенажа в водостойкой упаковке. Новая технология, которой помогли обучиться специалисты завода-производителя оборудования, позволяет заготавливать корма в ранние сроки и с высоким качеством.

- Когда есть новая техника, применяются современные «умные» технологии, людям приятнее работать, минимизируется тяжелый ручной труд, растет эффективность производства, - отмечает председатель СПК «Восход» Галина Алексеевна Смирнова. - В нашей «зоне рискованного земледелия» очень важно осваивать новые технологии, позволяющие минимизировать зависимость от природы. А хорошая кормовая база - одно из важнейших условий высоких показателей в животноводстве!

В бухгалтерии СПК «Восход» работают его ветераны. Они пришли в хозяйство еще совсем молодыми девчонками и всю свою трудовую жизнь отдали этому сельхозпредприятию. Главный бухгалтер Галина Геннадьевна Виноградова, ее коллеги Елена Анатольевна Галахова и Ольга Анатольевна Соловьева - это «золотой фонд» предприятия. Сейчас они на пенсии, но работу не оставляют, хотя зарплаты у них всегда были более чем скромными, а затем такими же стали и пенсии (кстати, это проблема для всего сельского хозяйства России).

Валентина Трифанова, заведующая фермой. Фото: Тамара Смирнова

Валентина Юрьевна Трифанова, в прошлом передовая доярка, теперь - заведующая фермой:

Я работаю с 17 лет. Начинала телятницей, потом была дояркой, теперь заведую фермой. С одной стороны, вроде все знакомо, а с другой - ответственности гораздо больше. Стараюсь! Каким вижу будущее? Знаете, мы работаем на одной ферме с мужем, есть у нас и домашнее хозяйство: корова, теленок, куры. Дети уехали в Рыбинск - сын служит в полиции, а дочь работает в здравоохранении. Оба тоже стали родителями, у каждого своя семья, нашей внучке 6 лет, а внуку 2,5 года. Так что все идет, все продолжается. А очень хочется того, чтобы наше хозяйство крепко стояло на ногах, развивалось и дальше!

Елена Перова, передовая доярка. Фото: Тамара Смирнова

Елена Николаевна Перова, передовая доярка:

- Главное в моей работе - ухаживать за коровами так, чтобы они были здоровы и давали как можно больше хорошего молока. Например, очень важно уберегать животных от заболеваний, соблюдать режим и рацион кормления, который разрабатывается индивидуально для каждой коровы. Все это возможно только тогда, когда хорошо работает каждый из нас!

Виталий Доля, отвечает за оборудование фермы. Фото: Тамара Смирнова

Виталий Николаевич Доля, отвечает за оборудование фермы:

- Я приехал в Некоузский район из Пошехонья в 2004-м. Вместе с женой и детьми. Там у нас хозяйство не выдержало перемен, а «крутиться» мне не хотелось, не люблю я и шабашить, перебиваться случайными заработками. Мне нравится работать на конкретном месте, в коллективе, с понятными задачами и заработной платой. Все это есть в «Восходе». И есть хороший коллектив. Это и мужиков касается, и особенно - наших тружениц-женщин.

Три беды

Селяне в своей жизни и работе сталкиваются с проблемами, о которых горожане просто не думают. Может, потому «сильные мира сего» и не помогают крестьянам?

Дороги и энергетика

В СПК «Восход» говорят, что даже в глубинке жить можно! Слава богу, работают торговля, фельдшерско-акушерские пункты, детский сад и общая школа, радуют творческим подходом специалисты клуба в селе Парфеньево - центре СПК «Восход». В хозяйстве о работницах культуры говорят: «Девчонки хорошенные!».

А вот беда, конечно, с дорогами. Тем более, что их разбивают лесовозы, а для местных крестьян это оборачивается и неудобствами, и прямыми убытками из-за постоянно страдающей ходовой части техники, проблемами для рабочего и личного транспорта, скорой помощи и школьных автобусов...

Еще одна незадача - обеспечение электричеством. Местные жители жалуются: линии электропередачи заросли, а энергетики их вовремя не прочищают. В сильный ветер на провода падают ветки, а то и целые деревья, и электроснабжение прерывается. Вдобавок в здешних краях много ручьев, и вовсю начали плодиться бобры, которые тоже валят деревья, растущие у линии электропередачи.

СПК «Восход» серьезно страдает из-за перебоев с электричеством - невозможно вовремя подоить коров на ферме в Середке, поэтому животные начинают болеть, на чем хозяйство теряет большие деньги. «Придется покупать генератор, - вздыхают в СПК. - Это примерно миллион рублей, но что еще поделаешь? Раз энергетики не могут нас обеспечить электричеством, придется самим его вырабатывать».

Сотрудницы бухгалтерии СПК "Восход" работают в хозяйстве всю свою жизнь. Фото: Тамара Смирнова

Кабанья напасть

Благодаря тому, что был приобретен новый упаковочный комплекс, в этом году к августу удалось убрать вику (для горожан поясним - это растение, хороший корм для скота - Ред.) и часть овса. Затем пошли дожди, и уборку пришлось приостановить…

- А пока мы вынужденно ждали, оставшееся за нас «убрали» кабаны, - говорят работники «Восхода». - Кабаны напрочь съели или вытоптали 30-40 процентов тех кормов, которые мы могли бы заготовить.

В первую очередь кабанов интересует овес. К пшенице кабаны пристрастия не имеют, но попросту вытаптывают посевы. Селяне говорят, что стада очень большие. Одна ночь (а кабан - ночное животное) - и нет половины поля.

- Этой зимой часть кабанов жила у нас на силосной яме. Прямо возле деревни, за жилым домом, - рассказывает Наталья Васильевна Миляева, главный зоотехник СПК «Восход». - Было очень обидно. Кабаны там и ели, и устраивали себе лежки. Им было тепло, хорошо, сытно - силос был замечательный по своим питательным качествам. Всю яму они практически уничтожили на наших глазах. Конечно, мы пытались ее сторожить, отпугивать кабанов огнем, обкладывать яму рулонами сена… Ничего не помогало.

Колхозники стучались во все двери, писали письма в органы исполнительной власти местного и регионального уровней. Обращались и в Россельхознадзор, тем более, что кабаны - это еще и угроза заболеваний. Но никто им не помог справиться с этой кабаньей напастью.

Обращения к местным охотникам результата тоже не принесли, они отказывались отстреливать кабанов. Во-первых, патроны для селян дороги, а во-вторых, для отстрела необходимо иметь документы. Если сейчас посмотреть на сайт правительства области, то в разделе департамента охраны окружающей среды и природопользования можно легко прочесть об условиях охоты на кабана с 1 июня до 28 февраля. Так, до конца октября этого года охота на кабана разрешена исключительно с вышек. Под запретом на охоту - самки с приплодом текущего года с 1 июня по 31 декабря. В случае незаконной добычи кабана нарушитель обязан возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере до 210 тысяч рублей. И так далее. Санкций за незаконную охоту предостаточно. Кто же в таких условиях за свой счет станет спасать селян? Они и сами, будучи законопослушными людьми, могут только пытаться отпугивать обнаглевших животных…

- Во вторник я ездила проверять поля, брать пробы с силосных ям, - говорит Наталья Васильевна. - Картина пугающая. Все они уже «освоены» кабанами, которые готовятся к зиме. Страшит то, что на зиму они вновь поселятся в силосной яме. За прошлую зиму кабаны таким образом лишили нас примерно 1000 тонн высококачественных кормов - это рацион для нашего крупного рогатого скота примерно на 1,5 месяца! Невероятно обидно работать впустую, а потом закупать концентрированные корма в убыток хозяйству, самим себе да и государству - ведь государство лишается налогов. И никому до этого нет дела…

По словам местных жителей, кабаны сейчас плодятся невероятными темпами: «Никогда такого не было, а теперь они и по нашим огородам топчутся, кучу картошки накопали! А в придачу еще и бобры заходят за яблоками. Плотины рядом с домами строят… Охотовед уже в районной газете рассказывает, как нам от лесной живности уберегаться, но тронуть ее - ни-ни! Не посадят, так оштрафуют! Если человек отступает - природа берет свое…»

Каждая свинья приносит не меньше 8 поросят, зимы теплые, кабанов подкармливают охотхозяйства, а вдобавок они еще освоили и корма, заготовленные животноводами для коров… В итоге выживает практически весь кабаний приплод, и размножение продолжается.

Для приезжих горожан охота на кабана в местном охотхозяйстве - замечательное развлечение. А вот для окрестных селян кабанья напасть - разорительная беда! И побороть ее можно только при участии государства.

- Проблема развивается по нарастающей. Мы уже 3-4 года не собираем полноценный урожай. Если раньше урожайность овса у нас превышала 22-23 центнера с гектара, то затем снизилась до 14-15, а теперь и вовсе - до 8 центнеров. Остальное уничтожается потравами диких животных, - с болью констатирует главный зоотехник СПК «Восход».