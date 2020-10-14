В зоне особого внимания – профтехобразование

Занятия в Рыбинском полиграфическом колледже проходят живо и интересно, в том числе и потому, что учащиеся получают практические навыки. Фото: Правительство Ярославской области

О том, как область отмечает 80-летний юбилей системы профессионально-технического образования, решает вопросы модернизации данной сферы, внедряет в нее лучшие мировые стандарты и подходы к обучению, совершенствует производственную базу, а также чем ярославские студенты отличаются на чемпионатах «Молодые профессионалы» WordSkills Russia, «КП-Ярославль» рассказал заместитель директора регионального департамента образования Александр Гудков.

Востребованы на рынке труда

- Александр Николаевич, что сегодня собой представляет региональная система профобразования?

- Сегодня Ярославская область последовательно и успешно реализует государственную политику в сфере среднего профессионального образования, направленную на его модернизацию в соответствии с современными требованиями. Например, внедрение дуального образования, в рамках которого тесно интегрированы теоретическое обучение и практика. Наша отрасль - динамично развивающийся сегмент всей системы образования региона. Если характеризовать нынешнее состояние в цифровых параметрах, то это 47 профессиональных образовательных организаций, большая часть из которых, а именно 34, функционально подчинены департаменту образования Ярославской области. Они находятся в 15 муниципальных образованиях региона и позволяют гарантировать доступность среднего профессионального образования его жителям. В целом, в региональной системе СПО обучается почти 30 тысяч будущих специалистов среднего звена, высококвалифицированных рабочих и служащих. Департамент образования Ярославской области достойно справляемся с главными задачами: обеспечить экономику и социальную сферу региона кадрами и создать условия для получения людьми разных возрастов образования, которое позволит им стать востребованными на современном рынке труда, и, в этом смысле, быть успешными людьми.

Александр Гудков: - Ярославская область - флагман в сфере профтехобразования. Фото: Правительство Ярославской области

- Как участвует Ярославская область в чемпионатном движении World Skills Russia (Молодые профессионалы)?

- Это одно из направлений работы профессиональных образовательных организаций. Ярославская область регулярно с 2014 года выступает в Национальных чемпионатах. За это время наши участники заработали более 30 медалей различного достоинства, десять из них - золотые. В конце сентября завершился VIII Национальный чемпионат World Skills Russia (Молодые профессионалы), у нас вновь успешный медальный зачет. Особенно приятно то, что золотые медали завоеваны и в основном зачете, и среди юниоров в компетенции «Лабораторно-химический анализ». Она напрямую связана с экономикой нашего региона, и несколько лет назад появилась в чемпионатном движении благодаря инициативе Ярославской области. Другие медали также напрямую связаны с отраслями экономики, развивающимися в нашем регионе. Так, мы успешны в различных возрастных группах в компетенциях, связанных с турагентской деятельностью, парикмахерским искусством, электроникой, эстетической косметологией, документационным обеспечением управления. Очень радует успех в сфере подготовки кадров для самой системы образования. И в дошкольном образовании, и в преподавании в начальных классах наши взрослые и юные участники отмечены медалями.

Стать успешным человеком

- Пандемия, разразившаяся в этом году, внесла какие-то коррективы в приемную компанию?

- Как и всей системе образования, профессиональным образовательным организациям пришлось работать в особой санитарно-эпидемической обстановке. В том числе - в период приемной кампании. Департамент образования не ограничил доступ абитуриентов в учреждения для подачи документов, а только создал условия, обеспечившие строгое соблюдение ограничительным мер, включая социальную дистанцию, масочный режим, обработку рук… При этом рекомендовал максимально использовать дистанционный режим подачи документов. Прежде всего, через портал государственных услуг. Большая работа, проделанная в этом направлении, дала результат. Многие, не приезжая на место, подали заявления о приеме дистанционно, а позже, по итогам конкурсных процедур, были зачислены в профессиональные образовательные организации. Подводя итоги, мы можем утверждать, что сегодня популярность среднего профессионального образования продолжает расти, оно явно в тренде. Многие молодые люди и их родители уже не считают целесообразным засиживаться в 10-11 классах школы. Они выбирают учебу в колледжах и техникумах, понимая, что это достаточно короткий путь для того, чтобы самостоятельно встать на ноги и быть успешным человеком.

Новые компетенции по мировым стандартам

- В нашем регионе активно реализуется нацпроект «Образование». Как в этом участвует система среднего профессионального образования?

- Все нацпроекты, и «Образование» в том числе, – сфера особого внимания правительства Ярославской области и главы региона Дмитрия Миронова. В рамках национального проекта «Образование» среднее профессиональное образование работает в логике нескольких приоритетов. Прежде всего, проведение демонстрационного экзамена - принципиально иной формы по сравнению с тем, как сдавали экзамены много лет назад. Сегодня студент не просто защищается перед комиссией, он в сравнительно ограниченное время должен практически продемонстрировать профессиональные компетенции. Не просто показать, что уже сделал, а публично выполнить задание, и сделать это технологично, с соблюдением высоких требований на каждом этапе и, конечно, техники безопасности. Другое направление – оборудование современных мастерских. В прошлом году пять из них были созданы в Ярославском колледже индустрии питания. Сейчас идет ремонт и оборудование следующих пяти мастерских, теперь уже в IT-сфере и полиграфии, в Рыбинском полиграфическом колледже. Третье направление -создание Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Он появится в следующем 2021 году на базе Ярославского торгово-экономического колледжа. Подобного у нас еще не было. ЦОПП будет решать широкий спектр задач по переподготовке людей разной возрастной категории для работы с современными технологиями. Новые компетенции можно будет приобрести по мировым стандартам. И, невзирая на возраст, встроить себя в экономику, найти дело по душе.

- Как ярославское среднее профессиональное образование отмечает свое 80-летие?

- Департаментом и всей системой профтехобразования подготовлен и сейчас проходит целый спектр мероприятий разной направленности для всех категорий: обучающихся, педагогов, руководителей, ветеранов системы среднего профессионального образования. Они стартовали в сентябре и закончатся в декабре. Непосредственно день 80-летия, 2-го октября, стал общим днем поздравлений коллективов, ветеранов, студентов. До конца года департамент образования впервые в истории ярославского СПО издаст книгу «Среднее профессиональное образование Ярославской области. Учреждения и люди», которая будет посвящена нашим учреждениям и успешным профессионалам, работающим в них. Хотел бы пожелать и тем, кто сегодня работает в нашей системе, и тем, кто находится на заслуженном отдыхе, здоровья, добра и ощущения успешности. Это то, что должно сопровождать нас и тех, кого мы учим.