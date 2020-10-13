В Костромской области подсчитали мужчин и женщин

В Костромской области насчитывает 291,2 тысячи мужчин и 342,2 тысячи женщин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области, по данным на 1 января 2020 года, насчитывает 291,2 тысячи мужчин и 342,2 тысячи женщин, сообщает Костромастат. По данным ведомства, в регионе на 1000 представителей сильной половины человечества приходится 1175 дам. Причем, в городах численное превосходство женщин ощутимее: 1216 женщин на 1000 мужчин, в то время, как в сельской местности их почти поровну – 1071 на 1000.

При этом, сообщают специалисты, мальчиков рождается больше, чем девочек. Не намного, но все же. Например, в 2019 году из всех новорожденных 51% составляли именно ребята. Но чем старше, тем больше девочек. К преклонному возрасту, а именно, к 74 годам женщин уже в два раза больше, а к 79 – в три раза.

За последние годы в Костромском регионе наметилась тенденция по увеличению продолжительности жизни. Костомички стали жить дольше на 3,6 года, а костромичи – на 5,6 лет.