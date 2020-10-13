Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 октября 2020 года: почти тысяча госпитализированных

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9460 (+82)
Всего выздоровлений: 8772 (+93)
Умер: 50 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области продолжает увеличиваться число госпитализированных пациентов. На данный момент в на инфекционных и перепрофилированных койках находятся 976 ярославцев: у 376 человек коронавирус подтвержден, у 600 – типичная клиника COVID-19.
На карантине после контакта с заболевшими находятся 2383 человека.
За сутки коронавирус поставлен еще 82 ярославцам. Выписано 93 жителя региона. Сегодня тот день, когда число выздоровевших превышает число заболевших. В последнее время это случается не так часто, как хотелось бы.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4562;
Рыбинск – 1494;
Ростовский МР - 524;
г.о. Переславль –Залесский - 449;
Тутаевский МР - 429;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР – 289;
Рыбинский МР - 238;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 175;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 91;
Некоузский МР - 89;
Даниловский МР - 82;
Мышкинский МР - 58;
Брейтовский МР - 51;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР – 17.