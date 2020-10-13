Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 октября 2020 года: почти тысяча госпитализированных

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9460 (+82)

Всего выздоровлений: 8772 (+93)

Умер: 50 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области продолжает увеличиваться число госпитализированных пациентов. На данный момент в на инфекционных и перепрофилированных койках находятся 976 ярославцев: у 376 человек коронавирус подтвержден, у 600 – типичная клиника COVID-19.

На карантине после контакта с заболевшими находятся 2383 человека.

За сутки коронавирус поставлен еще 82 ярославцам. Выписано 93 жителя региона. Сегодня тот день, когда число выздоровевших превышает число заболевших. В последнее время это случается не так часто, как хотелось бы.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4562;

Рыбинск – 1494;

Ростовский МР - 524;

г.о. Переславль –Залесский - 449;

Тутаевский МР - 429;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР – 289;

Рыбинский МР - 238;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 175;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 91;

Некоузский МР - 89;

Даниловский МР - 82;

Мышкинский МР - 58;

Брейтовский МР - 51;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР – 17.