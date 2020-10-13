Откровения ярославских продавцов: как покупатели реагируют на просьбу надеть маску

На всех магазинах висит такое предупреждение, но не все к нему прислушиваются. ФОТО: Влада Красоткина

Первая волна, а за ней вторая. Все устали: в отпуск не уехать, маску без рисков заразиться или быть оштрафованным не снять. Кто-то без средства защиты из дома шага не делает, а кто-то кричит на всех углах, что это происки врагов и не верит в то, что респиратор может защитить. Тем не менее, с 16 мая в Ярославской области действует масочный режим, за нарушение которого грозит штраф - от 1000 рублей.

Корреспондент КП-Ярославль прошел по общественным местам Ярославля и поговорил о наболевшем с консультантами в магазинах, охранниками и кондукторами общественного транспорта. Без масок этим людям сейчас никуда. Рейды, которые участились в последние дни, выбора не дают: снял маску - лови штраф. Да и при существующих потоках посетителей и пассажиров респиратор - хоть какая-то защита от вирусов и бактерий. С неудобствами ничего не поделать, такие правила, но спустя полгода нервы начали закипать: - Бесят маски, бесят перчатки, - бурчит Анжелика, консультант сети магазинов косметики и бытовой химии. - Мы от этого всего уже просто устали. Вот она правда, как есть. Ее коллеги еще как-то пытаются шутить по этому поводу, но получается плохо. Фармацевтам уже совсем не до смеха.

- Даже говорить ничего не хочу про это, - отвечали нам в каждой аптеке на все вопросы про масочный режим. Кончились хиханьки да хаханьки, по людям в белых халатах коронавирус ударил особенно сильно. Усталость от пандемии и постоянных ограничений накапливается, но, по словам сотрудников магазинов, в последние дни с ответственностью стало лучше.

- Покупателей встречает табличка "Вход без маски запрещен", поэтому у нас все только в них и ходят. У кого нет, тот может взять на входе, бесплатно, специально выкладываем для покупателей. Пока еще никто агрессию не проявлял, не возмущался, все мирно. Сейчас все защищаются лучше. В феврале никто не понимал серьезность ситуации, надеялись на наш русский авось. Летом, когда пошли послабления, тоже все расслабились. Но когда люди сами болеть стали и это их коснулось напрямую, отношение к масочному режиму резко поменялось, - рассказал нам охранник торгового центра Сергей. А вот в книжном магазине покупатели оказались не такими понимающими, как в торговом центре. Продавец Ирина не раз сталкивалась с агрессией на простую просьбу надеть маску: - Человек говорит, что мы не имеем права заставить его это сделать. Это так, но на кассе обслуживание для таких покупателей будет ограничено. Если честно, начальство больше следит за нами, чем за посетителями. Мы постоянно в масках, перчатках, а к ним особого внимания пока что нет. Но, однозначно, сейчас покупатели сами лучше защищаются, видно, что в масках больше людей стало ходить. Чаще всего, по нашим наблюдениям, защитой органов дыхания пренебрегают в общественном транспорте. Хотя, если включить здравый смысл, то это - основной рассадник бактерий, особенно в час пик, когда о социальной дистанции речи вообще нет.

Корреспондент КП проехал на маршрутке №176 и троллейбусах №9, №1: в масках, надетых по всем правилам, едут единицы, остальные либо просто игнорируют указ о масочном режиме, либо выполняют его лишь для видимости - спущенная на подбородок маска давно уже стала привычной картиной. Виктория, кондуктор маршрутки №176, только грустно рассмеялась, когда мы спросили об отношениях пассажиров с масками.

- Все как-то очень странно: кто-то в масках, кто-то только в перчатках, кто-то вообще без всего. Некоторые по полной программе экипированы. Нет общей картины, кто как хочет, тот так и защищается. Либо не защищается вообще. Кстати, сама Виктория на смене носит и маски, и перчатки. пусть не удобно, зато спокойнее.

Конечно, лучший способ в такой ситуации - максимально ограничить контакты с людьми. Многие в разговоре в корреспондентом признавались, что боятся заразиться, но остаться без работы и без денег боятся больше. Вот он, главный страх работников общественных мест.

Поэтому, давайте уважать не только свои принципы, но и других людей. И выходя из дома, наденьте маску. КП-Ярославль желает всем здоровья!