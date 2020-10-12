"Кадровик - это психолог, наставник, воспитатель"

Наталии Кшукиной прошла путь от инспектора до руководителя отдела по работе с личным составом. ФОТО: предоставлено пресс-службой СЛ УМВД России на транспорте

Подразделение кадровой службы органов внутренних дел – это его визитная карточка, «моторчик», поддерживающий функционирование всей системы в работоспособном состоянии. И этому есть логическое объяснение.

Ведь с отдела кадров начинаются первые шаги любого человека, кто решил работать в органах правопорядка. В дальнейшем кадровики сопровождают «человека в погонах» на протяжении всего служебного пути и, наконец, именно кадровое подразделение занимается всей процедурой увольнения из органов внутренних дел на пенсию. А сколько есть еще много разнообразного и интересного в работе кадровиков транспортной полиции.

Об этом и многом другом мы узнали у подполковника внутренней службы Наталии Кшукиной, которая прошла путь от инспектора до руководителя отдела по работе с личным составом Северного линейного управления МВД России на транспорте.

После окончания филологического факультета Могилевского государственного университета она переехала жить в Ярославль, мечтая работать в сфере журналистики. Но судьбу не проведешь. Наталия кардинально меняет свое решение и устраивается инспектором по делам несовершеннолетних в линейный отдел внутренних дел на станции Ярославль-Главный. И проработав год в этой должности, получает приглашение перейти в кадровый аппарат. В нем она себя и нашла. По сей день данное подразделение ее родная и желанная стихия.

- Это очень живая работа. Потому, что она связана с каждодневным общением. А сотрудники все очень разные. К каждому нужен свой подход. Поэтому кадровик выступает здесь в различных ипостасях: и как психолог, и как наставник и как воспитатель, - говорит Наталия.

Ведь иногда приходится сталкиваться и с теми, кто разочаровался в профессии или не нашел себя в ней. Приходится разговаривать, выяснять причины. И подчас, становится ясно, что сотрудник просто занимается не тем, чем бы хотелось ему. Например, не видит себя следователем или дознавателем.

Решаешь вопрос с переводом его в другое подразделение. И человек меняется на глазах. Вновь обретает уверенность и стимул к службе. Есть правда и тяжелые моменты. И они тоже связаны с людским фактором. Например, когда сотруднику приходится говорить о том, что он будет сокращен или уволен. Но, увы. Это жизнь.

- И кадровик должен быть выше всего этого и общаться с человеком напрямую, говорить ему правду, пусть и весьма для него неприятную, - объясняет руководитель.

Конечно, у подполковника внутренней службы Наталии Кшукиной есть и свои маленькие секреты работы с сотрудниками.

- Я всегда стараюсь говорить с людьми предельно откровенно. Ставлю себя на их место. Представляю себе такую ситуацию визуально. А вообще сотрудника надо стараться хвалить, приободрять и стимулировать – это залог его успешной и полноценной работы, - объясняет она.

Одним из своих наставников Наталия Кшукина считает подполковника милиции Соколова Николая Витальевича, который отдал много лет работе в кадровой службе Северного УВД на транспорте. Она вспоминает его добрым словом и с особым пиететом: - Будучи руководителем, он никогда не говорил мне, как исполнить то или иное указание, пришедшее «сверху». Это был бы совсем легкий путь, и я наверно ничему бы в итоге не научилась. Его метод был другой. Он советовал мне взять и прочитать приказ или распоряжение, которое раскрывало ответ на вопрос и помогало правильно ориентироваться в работе. Или ставил свой стул напротив моего, и учил меня грамотно составлять служебную документацию. Прошло время. И в дальнейшем он подписывал документы, которые я ему приносила, даже не читая. Для меня это было высшей похвалой от него. Жаль, что не удалось поработать с ним подольше.

Отдел по работе с личным составом - это место, в которое приходят сотрудники со своими печалями и радостями. И в обоих случаях кадровик должен разделять с ними аналогичные эмоции и давать им полезный совет и помогать.

В этом смысле руководителя кадрового подразделения можно сравнить с дирижером симфонического оркестра. Чтобы мелодия была сыграна правильно и без фальши, надо чтобы каждый инструмент был правильно настроен и исправен. Так и люди. Все разные, с разным характером. И о того, как ты будешь управлять этим большим организмом, будет зависеть его нормальное функционирование.

Как говорит Наталия Кшукина: «Главные качества кадровика - умение слушать и слышать человека, оптимизм и, конечно, хорошее чувство юмора». Напряжение от работы помогает снять чтение. Все-таки образование филолога дает о себе знать и не оставляет быть равнодушным к этому увлекательному времяпрепровождению. Любимые книги Наталии - «Мастер и Маргарита», «Собор Парижской Богоматери» и «Властелин колец».

- Книги разные. Но объединяет их одно – гениальность повествования и умение авторов заглянуть в природу человеческой души. Эти книги учат жизни и пониманию таких понятий как добро и зло, любовь и ненависть, предательство и дружба, - говорит Наталия Кшукина.

А еще она очень любит бегать после работы. Этот спортивный променад в наушниках под любимую музыку помогает разрядиться, снять негативные эмоции и получить заряд бодрости на следующий день. День, в который ты пойдешь на работу и продолжишь заниматься любимым ремеслом, продолжая и дальше познавать нюансы и тонкости кадровой профессии.