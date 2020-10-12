"Зачем стучать?": ярославну раскритиковали за вопрос, куда жаловаться на нарушителей масочного режима

Покупателю без маски могут отказать в обслуживании на кассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ярославском паблике ВКонтакте ярославна поинтересовалась у пользователей, куда можно жаловаться, если люди заходят в магазин или транспорт без масок, а их пускают. Но ответ женщина получила совсем не тот, какой ожидала. На нее обрушился шквал критики:

- Сиди дома, паникерша!

- Стукачи везде, всегда будут. Зачем надо стучать?

- Реально еще памперс наденьте. Маски должны носить больные, а не здоровые. Тем более, когда вы вытаскиваете ее из кармана, где лежат деньги и ключи.

- В психушку звони.

- Может у человека антитела уже к ковиду, вот он и ходит без маски. Вы о себе думайте - две наденьте сразу, чтобы наверняка, перчатки, шапочку из фольги.

Но нашлись и те, кто пусть и не поддержал автора поста в ее желании нажаловаться, однако, ношение масок находят целесообразным.

- Люди болеют и это факт. Маска хоть какая-то защита от слюны больного человека.

- Стучать, конечно же, плохо. Но... Есть ВОЗ. Там работают люди, которые побольше вашего разбираются в вирусах и бактериях. Это как бы их специализация. Они предполагают, что ношение масок сдерживает коронавирус и советуют их носить. И если вы их не носите, то по самой простой логике, вы просто ..., которым как-то ... на тех. кто рядом с вами. Ведь маска стоит копейки и носить ее - не самая тяжелая задача. Это, блин, не лист чугуна. ... А автор поста не права. Стучать ..., - пишет человек под ником Свеженький Салатик.

- В магазине на входе лежат маски, одноразовые, самые простецкие, бесплатно - даже бесплатно не наденут. Людям плевать на себя, там принципы или еще что-то, но ведь из-за них кто-то попадает на деньги. Опять же - взаимоуважение, которого у нас нет.

Спорить на тему пользы и вреда масок можно бесконечно, не удивительно, что под постом за короткое время набралось 200 комментариев. Однако принципиальность может влететь в копеечку: масочный режим в Ярославской области действует с середины мая и за его несоблюдение предусмотрен штраф. Для физических лиц от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юридических - 100-300. С приходом второй волны коронавируса в магазинах, общепите и транспорте начались проверки.

Не стоит забывать и о безрадостной статистике: по официальным данным оперштаба, от COVID-19 в Ярославской области уже скончались 50 человек. Ежедневно заболевают от 50 человек, а выздоравливают ярославцы с гораздо меньшей скоростью.