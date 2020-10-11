Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 октября 2020 года: умер 69-летний мужчина

Заболели 83 человека, выздоровели - 34. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9297 (+83)
Всего выздоровлений: 8673 (+34)
Умер: 49 (+1) человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще одной жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 49 человек.
За сутки COVID-19 выявили у 83 жителей региона. Выздоровели и выписались 34 ярославца.
На данный момент госпитализированы 905 пациентов: из них 332 с подтвержденным коронавирусом, 573 с типичной клиникой заболевания.
На карантине находятся 2323 человека.
Статистика распространения COVID-19 по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения COVID-19 по региону:
Ярославль - 4494;
Рыбинск - 1445;
Ростовский МР - 513;
г. о. Переславль - 437;
Тутаевский МР - 429;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР - 289;
Рыбинский МР - 235;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 169;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 91;
Некоузский МР - 89;
Даниловский МР - 79;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 47;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР - 17.