Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 11 октября 2020 года: умер 69-летний мужчина

Заболели 83 человека, выздоровели - 34. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9297 (+83)

Всего выздоровлений: 8673 (+34)

Умер: 49 (+1) человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще одной жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 49 человек.

За сутки COVID-19 выявили у 83 жителей региона. Выздоровели и выписались 34 ярославца.

На данный момент госпитализированы 905 пациентов: из них 332 с подтвержденным коронавирусом, 573 с типичной клиникой заболевания.

На карантине находятся 2323 человека.

Статистика распространения COVID-19 по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения COVID-19 по региону:

Ярославль - 4494;

Рыбинск - 1445;

Ростовский МР - 513;

г. о. Переславль - 437;

Тутаевский МР - 429;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР - 289;

Рыбинский МР - 235;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 169;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 91;

Некоузский МР - 89;

Даниловский МР - 79;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 47;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР - 17.