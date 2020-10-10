Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 октября 2020 года: заболели еще 77 человек

Заболевших - 77, выздоровевших - 109. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9214 (+77)

Всего выздоровлений: 8639 (+109)

Умер: 48 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

За сутки коронавирус выявили еще у 77 жителей Ярославской области. Количество выздоровевших увеличилось на 109 человек.

В настоящее время на лечении в больницах находятся 870 пациентов. Из них 324 с подтвержденным COVID-19, 546 с типичной клиникой инфекции.

На карантине остаются 2253 человека.

Статистика распространения коронавируса по региону Фото: Правительство Ярославской области

Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:

Ярославль - 4467;

Рыбинск - 1417;

Ростовский МР - 502;

г.о. Переславль-Залесский - 437;

Тутаевский МР - 428;

Ярославский МР - 383;

Гаврилов-Ямский МР - 289;

Рыбинский МР - 233;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 161;

Пошехонский МР - 156;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 88;

Даниловский МР - 79;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 43;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР - 17.