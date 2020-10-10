Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 10 октября 2020 года: заболели еще 77 человек

Заболевших - 77, выздоровевших - 109. ФОТО: скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9214 (+77)
Всего выздоровлений: 8639 (+109)
Умер: 48 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
За сутки коронавирус выявили еще у 77 жителей Ярославской области. Количество выздоровевших увеличилось на 109 человек.
В настоящее время на лечении в больницах находятся 870 пациентов. Из них 324 с подтвержденным COVID-19, 546 с типичной клиникой инфекции.
На карантине остаются 2253 человека.
Статистика распространения коронавируса по региону
Фото: Правительство Ярославской области
Статистика распространения коронавируса по региону выглядит так:
Ярославль - 4467;
Рыбинск - 1417;
Ростовский МР - 502;
г.о. Переславль-Залесский - 437;
Тутаевский МР - 428;
Ярославский МР - 383;
Гаврилов-Ямский МР - 289;
Рыбинский МР - 233;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 161;
Пошехонский МР - 156;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 88;
Даниловский МР - 79;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 43;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР - 17.