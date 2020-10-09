Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 октября 2020 года: госпитализировано 826 пациентов

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9137 (+73)
Всего выздоровлений: 8530 (+46)
Умер: 48 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области еще 73 человека заразились коронавирусной инфекцией. Выписались 46 жителей региона.
На данный момент госпитализировано 826 пациентов: 248 с подтвержденным COVID-19 и 578 – с типичной клиникой болезни.
На карантине находятся 2186 ярославцев.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4448;
Рыбинск – 1392;
Ростовский МР - 494;
Тутаевский МР - 428;
г.о. Переславль-Залесский - 422;
Ярославский МР - 382;
Гаврилов-Ямский МР – 287;
Рыбинский МР - 233;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 161;
Пошехонский МР - 155;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 88;
Даниловский МР - 77;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 39;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР - 17.