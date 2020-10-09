Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 9 октября 2020 года: госпитализировано 826 пациентов

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9137 (+73)

Всего выздоровлений: 8530 (+46)

Умер: 48 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области еще 73 человека заразились коронавирусной инфекцией. Выписались 46 жителей региона.

На данный момент госпитализировано 826 пациентов: 248 с подтвержденным COVID-19 и 578 – с типичной клиникой болезни.

На карантине находятся 2186 ярославцев.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4448;

Рыбинск – 1392;

Ростовский МР - 494;

Тутаевский МР - 428;

г.о. Переславль-Залесский - 422;

Ярославский МР - 382;

Гаврилов-Ямский МР – 287;

Рыбинский МР - 233;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 161;

Пошехонский МР - 155;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 88;

Даниловский МР - 77;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 39;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР - 17.