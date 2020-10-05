Открытие XII фестиваля Юрия Башмета в Ярославле прошло без маэстро: как это было

ФОТО: Ярославская филармония

Обычно, теплые фестивальные встречи приходились на май, но в этом году из-за коронавируса все сложилось по-другому. Поклонникам музыки ничего не оставалось, кроме того, как терпеливо ждать. Бесконечные переносы закончились, и пятого октября концертный зал филармонии дождался выхода «Солистов Москвы». Юрия Башмета увидеть на сцене не удалось, он болен короновирусом. Это первый раз, когда ансамбль стартовал без маэстро, но все ему желают скорейшего выздоровления и надеются увидеть хотя бы на закрытии.

И вот: в строгих черных нарядах и с легкостью в движениях «солисты» заиграли первую композицию. Очень чувствовалось, как ярославские зрители соскучились по фестивалю, потому что игра музыкантов все два часа при первой же возможности сопровождалась аплодисментами. Хотя на напряженных моментах в действе А.С Пушкина «Дон Жуан или Каменный гость» хлопки напряженно замолкали в воздухе, но потом снова раздавались со всего зала. А всему «виной» талантливая игра Сергея Епишева, звезды сериала «Кухня», а так же Ольги Смирновой, звезды фильма «"О чём молчат девушки».

Еще больше красок внесли Николай Луганский, народный артист России и Татьяна Самуил, российская скрипачка - инструменты в их руках по-особенному прекрасно звучат.

Слушателям было мало концертной программы, поэтому оба артисты исполнили дуэтом на бис, в честь дня рождения Татьяны. Так что, в этот вечер не только звезда получала подарки получила подарки от поклонников, но и зрители от нее. Несмотря на всю уютную и безмятежную атмосферу, было видно, какую большую работу проделали все участники фестиваля. За каждым взмахом смычка, или даже беглого касания клавиш фортепьяно, стояли многочасовые репетиции.

Такой была программа в первый день. Дальше группа отправилась в традиционное путешествие по Ярославской области. Они посетят города Рыбинск и Углич, поселок Некрасовское, а так же будет давать концерты в Ярославле. В рамках фестиваля пройдет специальный проект к юбилеям ПетраЧайковского и Антона Чехова, концерт духовых инструментом и джазовых.

Завершится все 13-го октября гала-концертом. На сцену выйдут государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и филармоническая хоровая капелла «Ярославия». Каждое произведение, что будет звучать, из своей эпохи, со своим настроением, жанром и стилем.

В программе: Д. Шостакович «Праздничная увертюра» Р. Глиэр Концерт для арфы с оркестром (1 часть) С. Прокофьев Концерт № 1 для скрипки с оркестром А. Хачатурян «Большое Адажио» из балета «Спартак» Г. Гасанов Концерт для фортепиано с оркестром (1 часть) К. Бодров Lux in tenebris (Свет во тьме) для альта и хора (мировая премьера) С. Прокофьев «Мертвое поле» из музыки к кинофильму «Александр Невский» С. Рахманинов «Весенние воды» Г. Свиридов «Зимняя дорога» Г. Свиридов «О Родина, счастливый и неисходный час» А. Петров Увертюра к кинофильму «Укрощение огня»

Красивое закрытие прекрасного фестиваля.