В России COVID-19 стали чаще болеть дети. А что в Ярославской области?

В регионе увеличилось число детсадовцев, заразившихся коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние две недели в России участились случаи выявления коронавируса у несовершеннолетних. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрея Фисенко.

Симптомы у ребят те же самые, что и у взрослых – потеря обоняния, кашель и температура. В некоторых случаях наблюдаются тяжелые формы протекания болезни, чаще всего - у детей с серьезными хроническими патологиями.

Также, как отмечает руководитель Центра, дети могут не болеть COVID-19, но являться переносчиками этого вируса. Поэтому медики рекомендуют ограничить их контакты с родственниками старше 60 лет, так как для последних это может быть крайне опасно.

В ярославских детских садах ситуация пока не критическая, хотя, судя по информации департамента образования региона, число малышей, заболевших коронавирусом, за последние дни увеличилось. Вчера, 7 октября, было четыре заболевших ребенка, сегодня – уже семь.

Все случаи COVID-19 у малышей, кроме одного, зарегистрированы в рыбинских детсадах: №№14, 113, 24, 109, 110 и 73. Один заболевший воспитанник в саду №19 «Березка» Ярославского района. На карантин закрыты девять групп, в том числе две - по причине болезни сотрудников учреждения.

У школьников тоже не все благополучно. Заболели 17 учеников в 11 школах, переведены на дистанционное обучение 6 классов.

В разгар не только COVID-19, но и привычных нам вирусных инфекций и гриппа, лучше не выходить с детьми в общественные места и в места с большим скоплением народы. Нужно носить маски, следить, чтобы малышня не трогала все подряд и не тянула пальцы в рот. В общем, соблюдайте элементарные правила гигиены.