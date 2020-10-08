Дмитрий Миронов: «Рисковать жизнями людей и принимать поспешные решения мы не имеем права»

Дмитрий Миронов ответил на все заданные жильцами дома вопросы. Фото: Правительство Ярославской области

ЧП произошло в августе текущего года. При взрыве бытового газа погибло три человека, часть квартир в доме была уничтожена. Губернатор Ярославской области, приехав на место ЧП, пообещал еще раз встретиться с пострадавшими людьми, когда станет ясно, можно ли проживать в многоэтажном доме дальше. Свое слово глава региона сдержал.

- В течение месяца мы провели три независимые экспертизы, - рассказал Дмитрий Миронов на встрече. - Результаты подтвердили - дом аварийный, жить в нем нельзя. Поэтому принял решение - будем расселять. Многие спрашивают, зачем были нужны три экспертизы. Во-первых, мы не могли рисковать жизнью и здоровьем людей, объект тщательно проверяли. Во-вторых, для выделения нового жилья нужны серьезные средства. Мы должны были собрать убедительные доказательства того, что без расселения не обойтись. Теперь у нас есть основания для обращения в федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки новых жилых помещений.

Решение, принятое губернатором, сложное и трудное в финансовом плане. В панельном 10-этажном доме 120 квартир. Как показало техническое обследование, проведенное специалистами ООО «СтройЭксперт», несущие конструкции 1-го и 3-го подъездов здания находятся в «ограниченно-работоспособном» состоянии, конструкции 2-го подъезда – в «аварийном». Проведение восстановления экономически нецелесообразно. Объект подлежит демонтажу, аварийные работы уже начались.

Все эвакуированные в настоящее время находятся в пунктах временного проживания в гостиницах города, людям обеспечено трехразовое питание. Мэрией города при контроле областного правительства заключены соответствующие контракты на срок до 31 октября 2020 года. Затем для граждан будет организована аренда жилья. Мэрия компенсирует фактические расходы за наем. Десять семей уже воспользовались этой мерой социальной поддержки. Комплексный центр социального обслуживания населения «Светоч» Дзержинского района Ярославля окажет содействие в поиске жилья одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам. Из средств резервного фонда правительства региона выделено 29 миллионов 330 тысяч рублей для предоставления единовременных выплат на приобретение или строительство жилых помещений собственникам 12 квартир, разрушенных в результате чрезвычайной ситуации. Так что без федеральной поддержки региону все равно не обойтись.

Обсуждая с жителями дома волнующие их вопросы, глава региона заметил, что всем пострадавшим придется набраться сил и терпения.

- Процесс расселения будет небыстрым, поэтапным, - объяснил он, внимательно выслушав просьбы и пожелания людей. - Но решение принято и оно окончательное. Доведем дело до конца. Подчеркну еще раз, в своих решениях мы руководствуемся исключительно интересами и безопасностью людей. Их здоровьем и благополучием.

- На мой взгляд, встреча с губернатором Дмитрием Мироновым, которую мы очень ждали, прошла конструктивно. Мы получили ответы на все заданные нами вопросы, - сказала жительница дома Екатерина Калентенко.

- Хорошо, что с нами губернатор встретился, мы давно этого ждали, хочется слышать информацию из первых уст, а не слухи собирать. Разговор прошел конструктивно, на все наши вопросы мы услышали ответы. Самое главное, что дом признали аварийным и нас расселят, - подвел итог встрече с главой региона житель второго подъезда дома Вячеслав Беляев.

- Наш губернатор, безусловно, человек слова и дела. Спасибо Дмитрию Миронову за единственно правильное взвешенное со всех сторон серьезное политическое решение, которое он принял в таких непростых финансовых условиях, учитывая, прежде всего, интересы людей, - сказала председатель Ярославского областного отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский Фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева. - Пострадавшим жильцам дома на Батова, 5 с первых часов трагедии все ведомства, и волонтеры нашего Фонда, в том числе, стали оказывать помощь. В первый день трагедии мы открыли счет для пострадавших – за это время на него поступило 533 тысячи 833 рубля пожертвований. Самый большой вклад внесли предприятия и организации Гаврилов-Ямского района, а также неравнодушный житель Дзержинского района Ярославля. Фондом принято решение выплатить эти средства по количеству квартир в доме – 120. Каждая квартира получит по 4450 рублей. Платежи осуществлятся в день передачи необходимых документов Фонду милосердия. Я благодарю всех неравнодушных граждан, которые не остались в стороне от проблем, попавших в трудную жизненную ситуацию земляков, и помогли им всем, чем могли.