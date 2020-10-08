Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 октября 2020 года: рекорд по выписке и заражениям, умер мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 9064 (+67)
Всего выздоровлений: 84841 (+113)
Умер: 48 человек (+1)
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек. 48-ой жертвой COVID-19 стал 52-летний мужчина.
Сегодня в Ярославской области произошла рекордная выписка – с больничного вышли сразу 113 человек. За три недели такого еще не было. Но и заболели за сутки 67 ярославцев, это уже антирекорд.
Госпитализировано с коронавирусом 805 пациентов: 217 – с подтвержденным диагнозом и 588 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4415;
Рыбинск – 1370;
Ростовский МР - 494;
Тутаевский МР - 426;
г.о. Переславль-Залесский - 422;
Ярославский МР - 382;
Гаврилов-Ямский МР – 287;
Рыбинский МР - 229;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 161;
Пошехонский МР - 154;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 88;
Даниловский МР - 70;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 35;
Первомайский МР - 35;
Любимский МР - 17.