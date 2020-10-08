Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 8 октября 2020 года: рекорд по выписке и заражениям, умер мужчина

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 9064 (+67)

Всего выздоровлений: 84841 (+113)

Умер: 48 человек (+1)

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области от коронавируса скончался еще один человек. 48-ой жертвой COVID-19 стал 52-летний мужчина.

Сегодня в Ярославской области произошла рекордная выписка – с больничного вышли сразу 113 человек. За три недели такого еще не было. Но и заболели за сутки 67 ярославцев, это уже антирекорд.

Госпитализировано с коронавирусом 805 пациентов: 217 – с подтвержденным диагнозом и 588 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4415;

Рыбинск – 1370;

Ростовский МР - 494;

Тутаевский МР - 426;

г.о. Переславль-Залесский - 422;

Ярославский МР - 382;

Гаврилов-Ямский МР – 287;

Рыбинский МР - 229;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 161;

Пошехонский МР - 154;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 88;

Даниловский МР - 70;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 35;

Первомайский МР - 35;

Любимский МР - 17.