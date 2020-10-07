В Сети появилось новое видео избиений в ярославской колонии

Скриншот с видео портала "Проект"

В Сети появилось видео, на котором видно, как сотрудники ярославской ИК-1 издеваются над заключенным. Авторы портала «Проект», где размещена запись, утверждают, что она сделана в 2016-2017 годах, и данный эпизод ранее был неизвестен.

На видео, говорится на портале, снят момент возвращения заключенного штрафного изолятора с прогулки. По регламенту его должны обыскать, и сотрудники УФСИН решили сделать это очень тщательно, так как некоторое время назад осужденный нахамил конвоиру.

На кадрах съемки видно, что заключенного заставили раздеться до трусов, потом приказали присесть. Когда мужчина отказался, его положили на стол и начали бить дубинкой по ягодицам.

За комментариями КП-Ярославль обратились в Управление УФСИН по Ярославской области. Там сообщили, что данная запись была обнаружена еще в июле 2019 года. По ней проведена проверка, материалы отправлены в следственные органы.

- Видеозапись не является новой. По данному факту ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий». Следствием будет дана оценка законности применения насилия при отказе от выполнения законных требований, - пояснилив СКР по Ярославской области.