«Кола во всем городе». Как ярославцам сделать перерасчет, если из кранов течет ржавая вода

Такая вода течет почти во всех районах города. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле с 7 октября начали включать отопление в жилых домах. И как обычно в этот период из кранов начинает течь ржавая вода: кому-то «повезло» чуть больше и горячая вода имеет легкий рыжий оттенок, а у кого-то идет жидкость цвета колы.

Проблема практически по всем районам – отписываются жители Брагина, Пятерки, Центра, выкладывают фото ванн, наполненных коричневой субстанцией.

«Праздник к нам приходит», «Вода, обогащенная железом и минералами», шутят ярославцы. Но многим совсем не до смеха. Чтобы горячая вода хоть немного посветлела, ее приходится сливать, а счетчики крутятся, деньги не просто капают, а уходят в трубу – в прямом и переносном смысле этого слова.

- Почему я должна пользоваться и платить за такую воду… Наверное, надо что-то с этим делать! – возмущаются люди в социальных сетях.

В пресс-службе мэрии Ярославля пояснили, что в таком случае, в первую очередь, надо оставить заявку в диспетчерскую службу своей управляющей компании, записав номер этой заявки.

- УК должна провести проверку с составлением акта. Он направляется в адрес управляющей компании вместе с заявлением на проведение перерасчета, и является основанием для перерасчета, - объяснили в ведомстве.

Если управляющая организация не принимает необходимых мер, следует обратиться в контролирующие органы.

В данной ситуации контролирующими органами являются муниципальная жилищная инспекция (ул.Советская,64, телефон 40-99-00), департамент жилищного надзора региона (улице Чехова,5, телефон 78-56-52) и управление Ростопотребнадзора по Ярославской области (улица Войнова,1, телефон 73-26-92).