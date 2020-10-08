Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Кола во всем городе». Как ярославцам сделать перерасчет, если из кранов течет ржавая вода

История повторяется ежегодно во время подключения отопления
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий
Такая вода течет почти во всех районах города. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

Такая вода течет почти во всех районах города. ФОТО: группа "Жесть Ярославля" ВКонтакте

В Ярославле с 7 октября начали включать отопление в жилых домах. И как обычно в этот период из кранов начинает течь ржавая вода: кому-то «повезло» чуть больше и горячая вода имеет легкий рыжий оттенок, а у кого-то идет жидкость цвета колы.

Проблема практически по всем районам – отписываются жители Брагина, Пятерки, Центра, выкладывают фото ванн, наполненных коричневой субстанцией.

«Праздник к нам приходит», «Вода, обогащенная железом и минералами», шутят ярославцы. Но многим совсем не до смеха. Чтобы горячая вода хоть немного посветлела, ее приходится сливать, а счетчики крутятся, деньги не просто капают, а уходят в трубу – в прямом и переносном смысле этого слова.

- Почему я должна пользоваться и платить за такую воду… Наверное, надо что-то с этим делать! – возмущаются люди в социальных сетях.

В пресс-службе мэрии Ярославля пояснили, что в таком случае, в первую очередь, надо оставить заявку в диспетчерскую службу своей управляющей компании, записав номер этой заявки.

- УК должна провести проверку с составлением акта. Он направляется в адрес управляющей компании вместе с заявлением на проведение перерасчета, и является основанием для перерасчета, - объяснили в ведомстве.

Если управляющая организация не принимает необходимых мер, следует обратиться в контролирующие органы.

В данной ситуации контролирующими органами являются муниципальная жилищная инспекция (ул.Советская,64, телефон 40-99-00), департамент жилищного надзора региона (улице Чехова,5, телефон 78-56-52) и управление Ростопотребнадзора по Ярославской области (улица Войнова,1, телефон 73-26-92).

Ваши права: жилье и коммуналка

Рекомендуемые