«Борьба была сложная»: ярославскую ветклинику признали виновной в смерти щенка

Лютику было 5 месяцев. ФОТО: Виктории Малковой

История щенка Лютика буквально за сутки разнеслась по всему Ярославлю и очень бурно обсуждалась местными жителями. Многих эта новость задела за живое: кто-то пытался упрекнуть Александра и Викторию в безответственности, а кто-то говорил о врачебной ошибке. Но суд прошел и расставил все по местам. Ветеринарную клинику признали виновной в гибели собаки.

Напомним, что у Лютика выпадали молочные зубки, но при этом росли постоянные. Чтобы помочь питомцу, хозяева обратились к ветврачам, где была назначена несложная операция по удалению зубов. Но сердце собачки не выдержало укол анестезии. По-мнению истцов, для спасения щенка врачи приняли недостаточно мер и подали иск на клинику.

- Борьба была сложная в эмоциональном плане, неоднократно прокручивать в голове события того злополучного дня было очень тяжело. А в целом я был уверен в исходе. Несомненно, помог выиграть дело юрист Эмиль Тахмазов, человек неравнодушно отнесся к нашему делу. Так же свой вклад внесли ярославские ветеринары, которые хоть и отказались давать показания в суде, но активно помогали советами, - поделился Александр еще свежими воспоминаниями о судебном процессе.

Отстоять свое правоту было принципиальным моментом, поэтому Александр и его девушка Виктория боролись до конца. Когда все судебные дела отошли в сторону и решение стало известно, ребята немного выдохнули, но боль от потери никуда не пропала:

- Трудно описать свои эмоции, тяжело терять четвероногого друга и члена семьи, который только начал свою жизнь...Но с учетом сложившихся обстоятельств, я чувствую небольшое моральное удовлетворение после выигранного суда, - рассказывает Александр, - я полностью удовлетворен решением суда.