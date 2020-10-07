В Ярославской области выбирают лучшего участкового

Начался второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый – 2020» Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый -2020». До 16 октября все ярославцы могут проголосовать за одного из пяти кандидатов и участковый, набравший наибольшее количество голосов, будет представлять нашу область на федеральном уровне.

Итак, во второй тур прошли:

- Майор полиции Сергей Гроздилов, старший участковый уполномоченный ОМВД России по Дзержинскому району, набрал в первом этапе 209 голосов;

- Лейтенант полиции Егор Славянов, участковый уполномоченный ОМВД России по Борисоглебскому району, набрал в первом этапе 132 голоса;

- Майор полиции Сергей Прокофьев, участковый уполномоченный ОМВД России по Даниловскому району, набрал в первом этапе 113 голосов;

- Капитан полиции Екатерина Демидова, участковый уполномоченный ОМВД по Ростовскому району, набрала в первом этапе 82 голоса;

- Капитан полиции Елена Крылова, участковый уполномоченный ОМВД по Угличскому району, набрала в первом этапе 77 голосов.

- Мой участок, а это весь 4 микрорайон Дзержинского района, состоит из Старого Брагина – района хрущевок, где живут, в основном, пенсионеры, и новостроек, в которых живет молодежь. И это два разных мира, там даже преступления разные, - рассказывает Сергей Гроздилов.

В хрущевках ему чаще всего приходится сталкиваться с семейно-бытовыми конфликтами, а в новых домах – с преступлениями имущественного характера.

Всегда начеку на своем участке лейтенант Егор Славянов. Хоть большинство борисоглебцев, проживающих на Красновской стороне, полицейский считает доброжелательными, приветливыми и законопослушными гражданами, но от некоторых все же ожидает различных «приключений».

Сергей Прокофьев – участковый с 2007 года. Ему знаком не только участков №6, за который он сейчас отвечает (а это, на минуточку, 53 населенных пункта и более 4000 человек), но и весь Даниловский район. Поработать за 13 лет службы пришлось на многих участках.

Участковый Екатерина Демидова в этой должности всего 8 месяцев. Но из 30 преступлений, совершенных в 2020 году на ее участке, было раскрыто 12 и выявлено 164 административных правонарушения.

Светлане Крыловой достался довольно сложный участок Углича: на нем находятся автовокзал, порт и две исправительные колонии. Но из 15 совершенных преступлений на ее участке было раскрыто 12.

Проголосовать за лучшего с вашей точки зрения участкового можно до 16 октября здесь.