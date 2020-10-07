Дом на улице Батова в Ярославле признали аварийным

Дом на Батова признали аварийным Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 7 октября, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Волков встретились с жильцами дома №5 корпус 2 на улице Батова, который пострадал при взрыве бытового газа. Перед этим глава региона на месте пообщался с сотрудниками ООО «Стройэкспертиза». Они признали дом аварийным, принято решение о его расселении.

По словам специалистов, отдельные конструкции могут начать разрушаться и этот процесс невозможно спрогнозировать ни по времени, ни по месту.

- Дом будем расселять. Как вы понимаете, в один миг это не произойдет, но мы доведем дело до конца, - заверил ярославцев губернатор.

Сейчас многие жители проблемного дома проживают в гостинице, она оплачена до конца октября. Мэрия Ярославля предложила собственникам квартир подыскать себе съемное жилье, аренду которого компенсируют из городского бюджета.