Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 октября 2020 года: рекорд трех недель по выписке

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений: 8997 (+65)
Всего выздоровлений: 8371 (+98)
Умер: 47 человек
Гостиницы: работают
Зоопарк: работает
Кинотеатры: открылись
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
В Ярославской области количество коронавиурсных больных вот-вот перешагнет отметку в 9 тысяч человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 65 человек, всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 8997 ярославцев.
Сегодня выздоровели 98 пациентов – это самая масштабная выписка за последние три недели.
В больницах под присмотром врачей остаются 783 пациента: 219 с подтвержденной инфекцией и 564 – с типичной клиникой болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 4384;
Рыбинск – 1361;
Ростовский МР - 490;
Тутаевский МР - 426;
г.о. Переславль-Залесский - 413;
Ярославский МР - 382;
Гаврилов-Ямский МР – 287;
Рыбинский МР - 229;
Борисоглебский МР - 185;
Угличский МР - 161;
Пошехонский МР - 154;
Некрасовский МР -153;
Большесельский МР - 90;
Некоузский МР - 87;
Даниловский МР - 70;
Мышкинский МР - 51;
Брейтовский МР - 30;
Первомайский МР - 28;
Любимский МР - 16.