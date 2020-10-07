Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 7 октября 2020 года: рекорд трех недель по выписке

Скриншот Яндекс.Статистика

Всего заражений: 8997 (+65)

Всего выздоровлений: 8371 (+98)

Умер: 47 человек

Гостиницы: работают

Зоопарк: работает

Кинотеатры: открылись

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

В Ярославской области количество коронавиурсных больных вот-вот перешагнет отметку в 9 тысяч человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 65 человек, всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 8997 ярославцев.

Сегодня выздоровели 98 пациентов – это самая масштабная выписка за последние три недели.

В больницах под присмотром врачей остаются 783 пациента: 219 с подтвержденной инфекцией и 564 – с типичной клиникой болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 4384;

Рыбинск – 1361;

Ростовский МР - 490;

Тутаевский МР - 426;

г.о. Переславль-Залесский - 413;

Ярославский МР - 382;

Гаврилов-Ямский МР – 287;

Рыбинский МР - 229;

Борисоглебский МР - 185;

Угличский МР - 161;

Пошехонский МР - 154;

Некрасовский МР -153;

Большесельский МР - 90;

Некоузский МР - 87;

Даниловский МР - 70;

Мышкинский МР - 51;

Брейтовский МР - 30;

Первомайский МР - 28;

Любимский МР - 16.