В ярославской школе №14 учатся будущие хоккеисты «Локомотива» и пограничники

Фото из архива школы

Материалы, рассказывающие о полувековой жизни ярославской школы № 14, бережно хранятся в музее «История школы»

Истоки

Бессменный хранитель школьного музея Евгения Алексеевна Калмыкова может рассказать много интересного.

Первым школьным днем в 14-й считается 3 сентября 1966 года, а ее первым директором был Константин Федорович Болтушкин, которого можно назвать Колумбом школы № 14 Он создал первый коллектив учителей-единомышленников, замечательную атмосферу в школе, был прекрасным хозяйственником и дальновидным руководителем. Внешний вид школы в те времена отличался от сегодняшнего. Забор - с кирпичными столбами, между которыми стояла деревянная решетка. А нынешние деревья - юные саженцы…

Великая Отечественная война

В пору, когда создавалась школа, ветераны войны были еще достаточно молоды и активны. Это можно понять, если посмотреть фильм «Белорусский вокзал», который был снят лет на пять позже.

Учителя-фронтовики часто выступали перед учениками, рассказывали о своем боевом пути.

Болтушкин Константин Федорович, директор школы, воевал под Киевом, на Юго-Западном фронте, в Заполярье, на Дальневосточном фронте с Японией.

Кузнецова Ольга Сергеевна, директор школы, со студенческой скамьи ушла на фронт по собственному желанию, со своей частью она прошла Украину и пол-Европы, День Победы встретила в Чехословакии.

Лаврухин Иван Никитович, подполковник, работал в школе военруком, воевал на Дальнем Востоке. Зорин Николай Кузьмич, учитель математики, с боями прошел Украину, Молдавию, Румынию, имел правительственные награды. Веденеева Ольга Дмитриевна, учитель младших классов, была зенитчицей, охраняла железнодорожный мост через Волгу.

Живая память

В музее «История школы» есть и стенд «Дети войны», который хранит память о бывших учителях-ветеранах педагогического труда, которые детьми пережили трудные годы войны. Они написали воспоминания и стихи о детских военных годах. Ветераны принесли в школьный музей экспонаты - вещи, сохранившиеся с войны.

Все они прошли через жестокие испытания, но выстояли и победили!

В мирное время эти люди стояли у истоков школы №14, обучали детей и воспитывали их на своем примере. Именно они формировали нравственный стержень своих учеников, которые совершили подвиги и которыми гордится 14-я школа, передали живую память поколений о войне, о беспримерном героизме воинов и тружеников тыла.

Ярославская школа № 14 выпустила множество достойных учеников. Имя одного из них - Владимира Николаевича Лататуева - носит это учебное заведение. В 2000- м году вышло постановление мэра города Ярославля о присвоении школе № 14 имени подполковника ФСБ Владимира Николаевича Лататуева.

О герое можно прочесть на школьном сайте: после школы Владимир Лататуев окончил ЯрГУ, работал на кафедре радиофизики этого университета, а потом был принят в только что созданную антитеррористическую оперативно-боевую группу. Вернувшись после многих сложных командировок в Ярославль, Владимир Николаевич стал командиром оперативно-антитеррористической группы УФСБ РФ по Ярославской области, самостоятельно разрабатывал операции и активно в них участвовал. В одной из таких операций в Чеченской республике, в городе Аргун, 16 апреля 2000 года погиб, получив смертельное ранение. В.Н. Лататуев посмертно награжден орденом Мужества.

Школа гордится еще одним своим выпускником - Юрием Лебедевым, героем Афганистана. После школы Юрий работал электросварщиком. В армии служил стрелком-гранатометчиком в десантно-штурмовой бригаде. Товарищи запомнили его боевое мастерство, честность и отвагу - Юрий первым поднимался в атаку. Он стал первым ярославцем, погибшим при выполнении боевого задания 20 января 1980 г.

Фото из архива школы

Свой путь

Ярославская школа № 14 никогда не стояла на месте - искала свой путь в системе образования.

В 1971 году в школе № 14 был создан кабинет автодела, оснащенный столом - макетом микрорайона школы. Теоретические и практические занятия более двадцати лет проводил учитель автодела Лев Федорович Морозов.

1 сентября 1989 года был открыт инженерный класс на базе автомеханического факультета технического университета. Профилирующими предметами были математика и физика. Инженерные классы работали в школе 17 лет, а позднее, в 2006 году, был открыт информационно-технологический класс - продолжение инженерного класса. С 2010 года при поддержке ФСБ открыты социально-гуманитарные классы кадетской направленности на уровне старшей школы.

С 2013 года в школе были созданы спортивные классы. Юные спортсмены хоккейного клуба «Локомотив» учатся в классах 7 «С», 8 «С», 9 «С». Для них создаются особые условия обучения, свой учебный план, расписание уроков, которые позволяют подросткам успешно тренироваться и учиться.

Школа сегодня

- Сейчас в школе 44 класса, 1170 человек. Учимся в две смены, - говорит директор школы Ольга Анатольевна Чезлова. Она выпускница ЯГПУ, историк. Впервые пришла работать в 14-ю школу в 1994 году, а в августе 2019 была назначена ее руководителем. - Сеть классов представлена общеобразовательными классами, а также классами, работающими по адаптированным программам для детей с ОВЗ, и классами, обеспечивающими развивающее обучение по системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, спортивными классами, классами кадетской направленности. На уровне 10-11 классов ведется профильное обучение по направлениям: гуманитарное, естественно-научное, технологическое.

Большой контингент учащихся школы № 14 - это результат доверия и признания качества образования со стороны родителей и учащихся.

Педагогический коллектив отличает высокий профессиональный уровень: 64 процента учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию; 29 педагогов отмечены отраслевыми наградами и званиями. Среди работников есть педагоги - победители и призеры конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года»; «Педагогические надежды», «Самый классный классный!» и другие.

- Наша школа отличается стабильностью кадрового состава, - отмечает Ольга Анатольевна Чезлова. - Восемь педагогов являются выпускниками школы №14. Сейчас в коллективе работают 22 молодых специалиста, которых всегда и во всем поддерживают старшие коллеги.

Традиции школы передают молодому поколению учитель истории Евгений Иванович Кужукин, учитель музыки Ольга Вячеславовна Кузнецова, учитель математики Евгения Алексеевна Калмыкова, учитель английского языка Ирина Николаевна Кочукова, учитель начальных классов Валентина Николаевна Шелехова и другие замечательные педагоги.

Учить - ум точить!

По итогам работы в 2019-2020 учебном году городская премия присуждена учителю ОБЖ Валентине Николаевне Тихомировой как одному из лучших педагогических работников муниципальных образовательных организаций города Ярославля.

В школе активно развивается инновационная деятельность. На протяжении многих лет школа №14 работала в статусе региональной базовой площадки. В этом году школе присвоен статус муниципальной инновационной площадки «Модель сопровождения молодых специалистов в формате сетевого взаимодействия образовательных организаций».

В рамках программы развития школы реализуются 4 направления национального проекта «Образование»: «Учитель будущего»; «Цифровая образовательная среда»; «Успех каждого ребенка»; «Современная школа».

Учитель как яблоня - познается по плодам

- Прошедший трудный учебный год подтвердил, что при любых сложностях и всей насыщенности школьной жизни для школы приоритетом является качество образования, - говорит директор Ольга Анатольевна Чезлова. - Все выпускники и 9-х, и 11-х классов успешно закончили учебный год и получили аттестаты. В 9-м классе три ученика получили аттестаты с отличием. В течение 3-х лет прослеживается положительная динамика ЕГЭ по среднему баллу по русскому языку, математике профильной, истории, физике, биологии, английскому языку. В 2020 году один выпускник 11-го класса получил золотую медаль «За успехи в учении» и два выпускника стали лауреатами премии мэра. Ну а в целом за полвека существования школы выпускники получили 68 медалей «За успехи в учении», из них: 20 - золотых и 48 - серебряных.

Второй год подряд ученики школы становятся победителями открытой городской конференции по научно-техническому творчеству «Лабиринты науки». Ученик технологического 10 «А» класса Дмитрий Ходинов не только стал победителем нескольких научно-практических конкурсов в городе и области, но и получил приглашение участвовать в очном турнире по информатике в городе Санкт-Петербурге. Удачным и результативным стало участие старшеклассников в профориентационных и научных конкурсах: конкурс детских и юношеских СМИ «Медиа-ШУМ (Школьные Уникальные Медиа)» в рамках областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» (2 место), городской дистанционный профориентационный конкурс «Профессии в лицах» (9 «А» класс, 3 место), городской конкурс творческих и исследовательских работ обучающихся «Жить по праву?» (9 «К» класс, 1 место), региональный экологический конкурс «Жить экоЛОГИЧНО» (3 место).

Кадетское движение вместе с ФСБ

С 2010 года в средней школе № 14 на старшей ступени обучения функционируют социально-гуманитарные классы кадетской направленности, ориентированные на подготовку юношей к поступлению в вузы пограничного профиля ФСБ России.

Кадетское воспитание позволяет обучающимся освоить образовательные программы на профильном уровне, успешно адаптироваться в школе, подготовиться к военной службе, сформировать навыки здорового образа жизни. С 2016 учебного года классы кадетской направленности функционируют в параллелях с 5 по 11 класс.

- Среди кадет есть спортсмены, музыканты, победители олимпиад и конкурсов. Пройдя отбор и доказав, что достойны носить звание кадета, они приняли присягу, - объясняет нам Ольга Анатольевна Чезлова. - Учащиеся изучают не только общеобразовательную программу, но и спецкурс «Спецслужбы России: история и современность», посещают секцию «Рукопашный бой», занятия по основам общевойсковой, огневой, строевой подготовке на базе УФСБ России по Ярославской области.

Каждый кадет наделен талантом, который приносит славу его семье, школе. Особая гордость школы - выпускники-кадеты, ныне студенты академии ФСБ, Московского пограничного института, Голицынского пограничного института, Калининградского пограничного института.

Фото из архива школы

Орден Чести

В 2015 году шести учащимся кадетских классов был вручен знак «Юный защитник Отечества», педагогам - медали за активную военно-патриотическую работу, а средняя школа № 14 за высокие результаты в области военно-патриотического воспитания была награждена орденом Чести III степени.

Сегодня в школе существует кадетское братство, и учащиеся кадетских классов с гордостью носят почетное звание кадета средней школы № 14 имени Владимира Николаевича Лататуева.

Кадеты под руководством наставников Н.Н. Голубевой, Г.В. Ивановой, О.Ю. Маркиной, Е.И. Кужукина, О.В. Пичугиной, Д.В. Лопатиной представляют образовательное учреждение на муниципальном, региональном, всероссийском уровне, где демонстрируют отличные результаты.

Региональное двоеборье на приз памяти В.Н. Лататуева, городской открытый конкурс-соревнование «Кадеты, вперед!», региональное комплексное мероприятие «Зимний рубеж», соревнования по военно-спортивному многоборью, посвященные Дню защитника Отечества, третий городской фестиваль-конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать!», Городской конкурс гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя», всероссийская викторина «Россия. Вооруженные силы», областной смотр-конкурс кадетских классов Ярославской области «Ярославский кадет 2020». Совокупно за прошедший учебный год команды кадетских классов в общекомандных и индивидуальных зачетах принесли школе 25 побед, 17 раз заняли 2 место и 11 раз – 3 место.

- Все наши ребята такие разные, но именно в многообразии наша сила! - гордятся своими учениками Ольга Анатольевна Чезлова и все педагоги ярославской школы №14.

Школьный «Перекресток»

Первый театральный коллектив появился в школе в 1966 году. Ольга Сергеевна Кузнецова, будучи учителем русского языка и литературы, создала школьный театр, который до сих пор вспоминают первые выпускники. Следующим руководителем театрального коллектива школы была Марина Николаевна Алексеева, учитель русского языка и литературы.

В 1989 году учитель русского языка и литературы Ирина Павловна Баина вновь создала школьный театральный коллектив, а в феврале 2020 года театр «Перекресток» отметил свой 30-летний юбилей.

Театральный коллектив «Перекресток» - место встречи и совместной работы творческих людей, а потом и друзей, место формирования жизненных ценностей, место выбора будущей специальности. Именно так мотивировали выбор названия коллектива театралы 2006 года.

Состав коллектива постоянно обновляется, выпускники оканчивают школу, уходят, но оставляют подросших с ними и научившихся работать на сцене ребят. В разные годы вместе со школьниками на сцене играли и учителя: О.В. Кузнецова, В.А. Солдаткин, Н.В. Гольцова, Т.С. Белоусова, Д.В. Баин, В.Ю. Милов, О.К. Бородулина, Т. О. Данилова, Е.М. Семеренко.

Огромную помощь артистам оказывают и другие учителя, в первую очередь - преподаватели технологии М.А. Ларин и Р.П. Усатюк, которые в течение нескольких лет делают декорации для спектаклей и мебель для гримерки.

Работа коллектива разнообразна: выступления к Дню знаний, Дню учителя, празднику «23+8» и последнему звонку, концерты миниатюр, сказка к Новому году, праздник Масленицы и военный спектакль к Дню Победы для учащихся и учителей школы. Театр - неоднократный победитель городских и областных конкурсов юных театралов.

Кроме того, свои работы «Перекресток» показывает учащимся других школ, отдыхающим летних городских и загородных лагерей, домов отдыха, воспитанникам детских садов,участникам областных и всероссийских слетов туристов-краеведов, пенсионерам Туношонского пансионата ветеранов войны и труда и жителям микрорайона школы, проводит митинги Памяти на Туговой горе к Дню Победы.