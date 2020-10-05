Ярославль на 66 месте в рейтинге зарплат по России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РИА Новости составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Ярославль в этом топ-100 занимает 66-е место: согласно исследованию, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года составила 38,1 тысяч рублей.

Не удивительно, что на первом месте рейтинга столица нашей Родины Москва. Москвичи в среднем зарабатывают 103,1 тысяч рублей. На втором и третьем месте Южно-Сахалинск и Салехард. Кстати, получают там в среднем не намного меньше, чем в столице – 97,4 и 94,9 тысячи соответственно.

В десятке лидеров - Ханты-Мансийск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Тюмень и Нижневартовск.

Наши ближайшие соседи оказались в этом топе еще ниже Ярославля. Кострома на 79 месте, Владимир на 82-м, а Иваново почти замыкает рейтинг – 97 место и средняя зарплата в городе - 30,6 тысяч рублей.

Тройка аутсайдеров: Элиста, Махачкала и Шахты.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалось соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора.